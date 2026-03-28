フリーアナウンサーの久野静香が27日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】夕陽に照らされるサーキットを見つめる久野アナ めっちゃええ写真

「お天気も良くて 夕陽がすごく綺麗 ちなみに今日誕生日でした」と記した久野アナ。アップした写真は沈みゆく太陽の光に照らされるサーキット。フジテレビのF1ナビゲーターを務めるサッシャ、元F1ドライバーの中野信治氏との3ショットもアップし、「F1日本GPで誕生日を迎えられるなんて 幸せ者です」と続けた。



自動車のF1シリーズ第3戦「日本グランプリ」は三重県・鈴鹿サーキットで27日に開幕。この日はフリー走行が行われた。久野アナは日本テレビ時代に「速報！Moto GP」を担当するなど、プロフィルの趣味の項目にバイク(ツーリング)とあるほどのモータースポーツファンでもある。



25日にはX(旧ツイッター)で「今週末、F1日本GPで場内放送インフォメーションを担当します 日テレ時代から好きが高じてMotoGPに関わってきましたが、F1は現地もお仕事も今回が初めて…！ ずっと映像で観ていた世界なのでワクワクしています 早く現地でエンジン音が聴きたい」と心を躍らせ、現地入りした26日には「鈴鹿サーキット まずはグッズ購入完了!! この場にいるだけで興奮が…」とつづっている。



ファンからは「F1でバースデーって車やバイク好きには最高のシチュエーション」「写真カッコイイな～」といったコメントに加え、現地からの「場内アナウンスわかりやすい」「英語のアナウンスかっこよかったです」の声も。



久野アナは1989年生まれ、愛知県出身。法大を卒業し、2012年に日本テレビに入社。22年6月末に退社後は松竹芸能に所属し、フリーとして活動している。昨年3月には第1子を出産したことをインスタグラムで報告した。



ほかにも、グラビアアイドルで起業家・くりえみもパドックでのショットをアップ。「まるで異国にいるような気分」と英語で記している。日本人ドライバーは不在となったが、年に1度の祭典は盛り上がりを見せている。



（よろず～ニュース編集部）