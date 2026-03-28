銀杏BOYZ峯田和伸（48）と若葉竜也（36）のダブル主演映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」公開記念舞台あいさつが28日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。壇上で、仲野太賀（33）が涙したのを皮切りに、若葉、峯田ら俳優陣が相次いで感極まり、もらい泣きが連鎖する感動的な舞台あいさつとなった。

「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」は、1978年（昭53）に東京で起きた音楽のムーブメント「東京ロッカーズ」を描いた写真家・地引雄一氏の自伝的エッセーを映画化した、田口トモロヲ（68）の10年ぶりの監督作。田口の03年の初監督作「アイデン＆ティティ」で脚本を手がけた宮藤官九郎（55）、音楽を担当した大友良英氏（66）、同作で演技経験も全くないながら俳優デビュー＆主演を飾った峯田が再集結。峯田が東京ロッカーズのカメラマンでマネジャーだった地引氏を元にしたユーイチ、若葉が東京ロッカーズの中心的バンド「TOKAGE」のリーダー兼ボーカルのモモ、吉岡里帆（33）がバンド「ロボトメイア」のベース・サチ、間宮祥太朗（32）が「軋轢」のボーカル＆ギターDEEP、仲野はパンクバンド「解剖室」のボーカル未知ヲを、それぞれ演じた。

俳優陣の多くが、若き日に「アイデン＆ティティ」や銀杏BOYZに影響を受けていた。胸が熱くなったものは？ と題したフリップトークで、仲野は「若葉竜也」と書いた。若葉に「何それ？ 怖いんだけど」とツッコまれる中、仲野は「竜也とは中学生の頃から、よく遊んでいて。家が近くてチャリ（自転車）で20分かけて竜也の家に行き、聴いていたのは銀杏BOYS」と、若葉との中学時代を振り返った。「アイデン＆ティティ」の話も、よくしていたといい、オファーを受けた際「主演・若葉竜也と聞いて、こんなことあるんだと感慨深くて」と口にしたあたりから、声が震えだした。

そして「（若葉の）部屋に何があるか、覚えてるし…よく模様替えをする。家（実家）を出て、久々に最近、竜也の家に行った。『アイデン＆ティティ』の格好良いポスターがあった」と最近、若葉の自宅を訪問したところ「アイデン＆ティティ」のポスターが飾られていたと明かした。その上で「当時（中学時代は）部屋になかった、手に入らなかった。趣味だらけの部屋の真ん中に、あった中で…泣けてきた。こういうはずじゃなかった。変わらずに好きなものがあるのって、すてきだなって」と口にすると、涙が止まらなかった。「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」の本編を鑑賞した感想も語り、「本編を見て、あの難しい役をものにして、格好いいなと…胸が熱くなった」と熱く語った。

若葉ももらい泣きし、最後のあいさつでは「えぇ…はい。そんな映画なんです。そうですね。夢をかなえてくださって、見つめてくれていた仲間達に感謝してもしきれない。1人でも多く見て、何か感じてもらえたら」と声を詰まらせた。峯田も「アイデン＆ティティ」で俳優デビューした当時を振り返りつつ「23年前、何が何だか分からなかった。あの時があったから、こういう感じになれましたと言ってくれる俳優さんの声があって…あの時、気付かなかったけど、つながっていくのかなと思うと、言うことないです。出てる自分が一番、感動」と涙した。

吉岡も涙し、間宮も目を潤ませる中、田口は「宮藤君、峯田君、『アイデン＆ティティ』撮っていて、良かったね。ポスターあげるよ」と若葉に呼びかけた。

◆「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」 1978年、偶然ラジオから流れたセックス・ピストルズに突き動かされ、田舎から上京した青年カメラマンのユーイチ（峯田和伸）は、小さなロックミニコミ雑誌「ロッキンドール」に出会い、とあるライブハウスへと足を運ぶ。そこで出会ったボーカルのモモ率いるバンド「TOKAGE」のライブに衝撃を受け、無我夢中でシャッターを押した。そこは音楽もバンドも観客たちも何にも縛られない生のエネルギーにあふれた異空間だった。正式にカメラマンとしてライブの撮影を依頼されたユーイチはモモ（若葉竜也）たちと交流を重ねる。やがて彼らの音楽は瞬く間に若者たちを熱狂させ、そのムーブメントは“東京ロッカーズ”と呼ばれ、日本のロックを塗り替えていく。世界を変えたのは、才能だけじゃない。音に賭けた、名もなき若者たちの衝動だった。