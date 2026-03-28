そのメイクで本当に合ってる？40代のメイク迷子卒業マニュアル

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。自分のメイクを採点してもらう機会ってなかなかないので、「私のメイクって合ってるのかな？」と、誰もが一度は思ったことがあるのではないでしょうか？そこで今回は、40代のメイク迷子卒業マニュアルをご紹介します。

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ベースメイクはポイントカバーを意識して

年齢を重ねるほどに、カバーしたいお肌悩みが増えてくるので、ついつい厚塗りになってしまうベースメイクですが、これを防ぐには、メイクの順番を変えてみましょう。

『下地→ファンデーション→コンシーラー』が一般的な順番ですが、『下地→コンシーラー→ファンデーション』の順がおすすめです。

下地である程度の色ムラをカバーしたあと、目の下のくまやくすみ、小鼻横の赤み、口角のくすみなどを先にコンシーラーでカバーしてしまいます。

その後、ファンデーションをのせて、それでも気になる濃いシミや、ニキビ跡などがある場合は、コンシーラーでカバーします。

先にコンシーラーでカバーすることで、後に使うファンデーションの量が少なくなり、薄いシミや色素沈着もだいたいカバーできるので、それでも気になるものがあれば、そこだけコンシーラーを使うようにすると、顔全体が厚塗りになるのを防ぐことができます。

また、完璧にカバーすることを目指すと、厚塗りになりがちなので、7〜8割くらいの仕上がりを目指しましょう。

アイメイクは足し算よりも引き算

40代になると、まつげが細くなってきて、目のフレームもぼやけてくるので、前よりも目の印象が弱くなったと感じる方が多いと思います。

これを解消しようと、アイシャドウでしっかり立体感を作って、アイラインで目のフレームを強調して、ボリュームマスカラでまつげを盛る、足し算のアイメイクをしてしまうと、逆に老けて見えてしまうんです。

40代からは、目元にほしいのは立体感ではなく血色感です。アイラインは、目頭から目尻まで一直線に描かずに、黒目の外側からスタートするのが正解。

マスカラはロングタイプでセパレートロングに仕上げましょう。

リップメイクはぼかしと引き締めを使い分けて

年齢を重ねるとともに、唇のボリュームが減ってきて、フレームもぼやけてくるので、リップライナーでオーバーリップになるようにしっかりラインで縁取って、口紅やティントをラインに沿ってベタ塗りしていませんか？

この方法だと、確かに唇のボリュームはアップして見えますが、アウトラインがはっきりして中がベタ塗りだと、唇が浮いて見えるだけでなく、一昔前感が出て老けて見えてしまいます。

リップライナーでフレームラインを描いて中を軽く塗りつぶしたら、ブラシや綿棒でラインの縁をぼかしましょう。

その後、口紅やティントなどを中央から外側に向かって淡くグラデーションになるように塗ります。

最後に、唇の口角部分を明るめのコンシーラーでラインを取ってなじませると、口角が引き締まって、顔になじみつつも存在感のある唇に仕上げることができます。

【使用アイテム】

・ヴォワールコレクチュールｎ／クレ・ド・ポーボーテ

・トーンパーフェクティング パレット 00／コスメデコルテ

・ゼン ウェア グロウ／コスメデコルテ

・ザ ルース パウダー／スック

・ポッピングシルエットシャドウ OR-01／ケイト

・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー０４／クリオ

・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ

・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー 05／クリオ

・ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック／ディーアップ

・ジュ コントゥラスト 44／シャネル

・ルージュスターヴァイブラント01／カネボウ

いかがでしたか？40代のメイク迷子卒業マニュアルをご紹介しました。

自分のメイクが合っているかわからない方は、今回のポイントを参考にして見直してみてくださいね！



