そのメイクで本当に合ってる？40代のメイク迷子卒業マニュアル
ベースメイクはポイントカバーを意識して
年齢を重ねるほどに、カバーしたいお肌悩みが増えてくるので、ついつい厚塗りになってしまうベースメイクですが、これを防ぐには、メイクの順番を変えてみましょう。
『下地→ファンデーション→コンシーラー』が一般的な順番ですが、『下地→コンシーラー→ファンデーション』の順がおすすめです。
下地である程度の色ムラをカバーしたあと、目の下のくまやくすみ、小鼻横の赤み、口角のくすみなどを先にコンシーラーでカバーしてしまいます。
その後、ファンデーションをのせて、それでも気になる濃いシミや、ニキビ跡などがある場合は、コンシーラーでカバーします。
先にコンシーラーでカバーすることで、後に使うファンデーションの量が少なくなり、薄いシミや色素沈着もだいたいカバーできるので、それでも気になるものがあれば、そこだけコンシーラーを使うようにすると、顔全体が厚塗りになるのを防ぐことができます。
また、完璧にカバーすることを目指すと、厚塗りになりがちなので、7〜8割くらいの仕上がりを目指しましょう。
アイメイクは足し算よりも引き算
40代になると、まつげが細くなってきて、目のフレームもぼやけてくるので、前よりも目の印象が弱くなったと感じる方が多いと思います。
これを解消しようと、アイシャドウでしっかり立体感を作って、アイラインで目のフレームを強調して、ボリュームマスカラでまつげを盛る、足し算のアイメイクをしてしまうと、逆に老けて見えてしまうんです。
40代からは、目元にほしいのは立体感ではなく血色感です。アイラインは、目頭から目尻まで一直線に描かずに、黒目の外側からスタートするのが正解。
マスカラはロングタイプでセパレートロングに仕上げましょう。
リップメイクはぼかしと引き締めを使い分けて
年齢を重ねるとともに、唇のボリュームが減ってきて、フレームもぼやけてくるので、リップライナーでオーバーリップになるようにしっかりラインで縁取って、口紅やティントをラインに沿ってベタ塗りしていませんか？
この方法だと、確かに唇のボリュームはアップして見えますが、アウトラインがはっきりして中がベタ塗りだと、唇が浮いて見えるだけでなく、一昔前感が出て老けて見えてしまいます。
リップライナーでフレームラインを描いて中を軽く塗りつぶしたら、ブラシや綿棒でラインの縁をぼかしましょう。
その後、口紅やティントなどを中央から外側に向かって淡くグラデーションになるように塗ります。
最後に、唇の口角部分を明るめのコンシーラーでラインを取ってなじませると、口角が引き締まって、顔になじみつつも存在感のある唇に仕上げることができます。
【使用アイテム】
・ヴォワールコレクチュールｎ／クレ・ド・ポーボーテ
・トーンパーフェクティング パレット 00／コスメデコルテ
・ゼン ウェア グロウ／コスメデコルテ
・ザ ルース パウダー／スック
・ポッピングシルエットシャドウ OR-01／ケイト
・エクストリームジェルプレッソペンシルライナー０４／クリオ
・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ
・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー 05／クリオ
・ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック／ディーアップ
・ジュ コントゥラスト 44／シャネル
・ルージュスターヴァイブラント01／カネボウ
いかがでしたか？40代のメイク迷子卒業マニュアルをご紹介しました。
自分のメイクが合っているかわからない方は、今回のポイントを参考にして見直してみてくださいね！