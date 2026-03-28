なぜこれが100均に…！？この見た目でこの機能性の高さは凄い！家事も楽になる保存容器

ダイソーの姉妹店スリーピーが併設されていない店舗で見つけた、スリーピーで取り扱われている食品保存容器。なぜここに…？と思いつつ購入してみたのですが、見た目に対して機能性が高く驚きました！蓋につまみが付いていたり、窓付きで中身が把握できたり、使い手目線の工夫が満載。さらに、家事が楽になる嬉しい機能も！

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商品情報

商品名：食品保存容器（GR）

価格：￥330（税込）

容量（約）：700mL

販売ショップ：ダイソー（取扱店：スリーピー）

JANコード：4550480694375

可愛いのに丈夫で扱いやすい！ダイソーで見つけた『食品保存容器（GR）』

ダイソーで、デザイン性と機能性を両立した優秀な保存容器を発見！『食品保存容器（GR）』をご紹介します。

どこかレトロな雰囲気が漂う、窓付きの可愛らしいデザインに惹かれて購入してみました。

価格は330円（税込）です。こちらはダイソーの姉妹店スリーピーの商品ですが、筆者はスリーピーが併設されていないダイソーのキッチングッズ売り場で発見し、購入しました。

蓋のコーナー部分につまみが付いているのが嬉しいポイント！

ネイルアートをしていても開けやすく、爪を傷つけにくいです。

蓋は真っ白ではなくクリーム色、本体はヴィンテージ感のあるグリーンで、レトロ好きにはたまらない配色です♡

指で押しても凹むことがなく、丈夫なのも嬉しいポイント。長く愛用できそうです。

容量は約700mL。丈夫でそこそこ大きいので、ランチボックス代わりとして使うのもいいかもしれません。

窓付きだから中身をパッと把握できる！さらにレンジ＆食洗機もOK◎

窓が付いているので、中身が一目で把握できて便利！冷蔵庫から取り出す際にスムーズです。

蓋はパッキンが付いていないタイプですが、しっかりと閉じることができます。

とはいえ、密閉性は謳われていないので、水分が多い食品を入れる場合は傾けないように気をつけて使用したほうがよさそうです。

この見た目で、蓋を外せば電子レンジにも対応しているのが凄いところ。

水分が少ない食品や食品の量が少ない場合は加熱時間を短くする、油分や糖分の多い食品は加熱しないなどの注意は必要ですが、電子レンジが使えるのはありがたいですね。

さらに食洗機にも対応しているので、片付けも楽になり家事の負担も減らせます。

今回はダイソーで見つけた、スリーピーの『食品保存容器（GR）』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。