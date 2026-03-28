「普通のは可愛くないって思ってた…」普段使いできる100均キーホルダー

帰宅時間が遅くなるときは、安全のため反射グッズがあると安心。暗い夜道は車や自転車の往来もあり危ないので、こちらの存在を知らせることは重要ですよね。でも、よくある反射グッズは見た目がイマイチ…と思っていたら、ダイソーで可愛いグッズを発見！マイメロデザインの反射キーホルダーなので普段使いしやすいですよ♡

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商品情報

商品名：反射キーホルダー マイメロ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630331128

ダイソーで見つけたマイメロディの『反射キーホルダー』なら普段使いしやすい♡

新生活のスタートなどに伴い、帰宅時間が遅くなった方もいるかもしれません。暗い夜道は車や自転車の往来もあり危ないので、反射板などがあると安心です。

ただ、よくある反射グッズは見た目がイマイチ…。日常使いしやすいものだといいなと思っていたところ、ダイソーでこんなものを発見しました。

今回ご紹介するのは『反射キーホルダー マイメロ』という商品。価格は110円（税込）で、筆者が訪れた店舗ではキャラクターグッズ売り場に陳列されていました。

サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」がモチーフの反射キーホルダーです。

いかにも…という感じの反射キーホルダーではないので、気にせずバッグに装着できるのがいいなと思います！

マイメロちゃんらしいピンクカラーとダイカットデザインで、とっても可愛いです♡

バッグチャーム感覚で使えるので、つけっぱなしにしておけるのがGOOD。

ライトが当たるとかなり目立って頼れる！裏には嬉しい機能も◎

マイメロちゃんの部分は光らないので、あまり目立たないのでは…？と思っていましたが、輝きが良く、キーホルダー自体のサイズが大きめなので、心配無用でした！

小さな光の粒がぎゅっと集まったような…ラメのような光り方です。暗闇でライトが当たるとかなり目立ちます。

裏面にはポケットと台紙が付いていて、ネームタグとしても使えて便利です。

台紙は入れ替えが可能なので、お気に入りの切り抜きや写真などを入れて推し活にも◎

ただし、ポケットの上部が開いているので、大切なものを入れる場合は落下に注意が必要です。

今回は、ダイソーで見つけた『反射キーホルダー マイメロ』をご紹介しました。

こんなに可愛い反射グッズなら、違和感なく使えて良いですね！気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。