自転車で「スマホの地図」を見ながら遠出が趣味です。妻に“4月から違法”と言われましたが、車で「カーナビを見ながら走行」は問題ないですよね？ 本当に“反則金の対象”になるのでしょうか？

悪質・危険な自転車の走行は反則金の対象となる

2026年4月から自転車の交通違反通告制度が導入されるようになり、16歳以上の運転者による交通違反となる自転車走行は、指導の対象となります。

交通事故の原因となるような危険性の高い悪質・危険な行為には、青切符が交付され、反則金納付の対象となります。危険な走行の例としては、信号無視や右側通行などが挙げられており、携帯電話の使用（保持）の場合は反則金1万2000円です。

携帯電話の使用により交通の危険があり、重大な違反と見なされた場合は、青切符ではなく刑事手続きで検挙される可能性があります。スマホを操作しながらの走行や、画面を注視しての走行は大変危険なので絶対に止めましょう。



スマホで地図を確認しながら走行しても良いの？

最近では、自転車にスマホを固定できるスマホホルダーを装着して、地図を表示させている人をよく見かけます。スマホに地図を表示させて、確認しながら自転車走行をしているだけなら、車のカーナビと同じでは？ と考えてしまうかもしれません。

車のカーナビはOKなのに、スマホホルダーを使ってのマップ利用は違反と言われると、なんだか納得できない気持ちにもなるでしょう。スマホホルダーを使って地図を見ることが、携帯電話の使用・保持にあたるのかどうかは、現時点では取締りの対象となるのかどうかは、はっきりしません。

スマホ画面を注視しながらの走行や、頻繫にチラチラ見ながらの走行は取締りの対象と思われます。しかし、スマホホルダーを使っているなら片手運転になりませんし、スマホを注視せずしっかり前を見て走行しているのであれば、違反にならない可能性もあります。

しかし、スマホの画面が開いているとどうしても注意がそれてしまいがちになってしまいます。安全のために、走行中はスマホを閉じてカバンなどに入れておくほうが良いでしょう。



イヤホンしながらの走行も青切符の対象となる

自転車のスマホ所持・注視で違反となるのは、走行中に使用し危険な運転と見なされた場合です。地図アプリを使って道を確認する場合は、邪魔にならない場所で停止してから、スマホを操作したり、画面を確認したりするようにしましょう。

スマホ操作や注視をしていなくても、イヤホンで音楽を聴いており周囲の音が聞こえづらいなど危険な自転車走行をしている場合は、取締りの対象となります。

イヤホンをして自転車で走行していると、大切な音が聞こえず、重大な事故につながってしまうことも想定されます。地図アプリの音声案内を聞くために、イヤホンをしながら自転車を運転する人もいますが、控えるべきでしょう。



反則金だから止めるのではなく安全のために環境を整えよう

自転車の交通違反通告制度が導入され、携帯電話の使用や保持が青切符の対象となります。スマホホルダーを使っての地図表示が、取締り対象になるかどうかは、現時点ではあいまいな部分があります。

スマホの画面が表示されていると注意散漫になる可能性があるので、安全のためにも自転車で走行する際は、スマホはしまっておきましょう。違反にはならなくても、警察から指導警告が入った場合は直ちに改善が必要です。

車のカーナビはOKなのに自転車だけ違反となるのは理不尽では？ と思ってしまう気持ちも理解できますが、安全が一番です。自転車に乗る際は、安全に走行できる環境を整えましょう。



出典

警察庁 自転車の新しい制度

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー