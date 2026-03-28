俳優の陳内将が２８日、都内で新年度カレンダーブックの発売記念イベントを行った。

今回のテーマは「乾杯」。陳内は「僕が元々１日の終わりにお酒でねぎらいたいというのがある。直接言えないけど、１冊から毎日ねぎらいたいって思いで作らせていただきました」と明かし、仕上がりについては「構図も斬新で新しいなと思いましたし、何より僕がうれしそう。ジョッキとかビールを持って幸せそう」と満足げに明かした。

カレンダーには、料理が趣味の陳内考案の「乾杯にピッタリな全１２種のレシピ」が掲載されたカードが付録に。「ばあちゃんの煮付け」や「おかんの唐揚げ」など、幼少期から親しんだ“陳内家の味”に強い思い入れがあるとし、「家に来てくださいってわけにはいかないので、どうにか味をお裾分けできないかなと考えて作った」と願いを込めた。

新年度を迎えるにあたって、「お仕事を頑張るためには突っ走るだけじゃなくて、１回休んだり立ち止まる時間は大事になってくる。振り落とされずに一緒に歩めたらいいなと思うので、疲れたときにはこのカレンダーを通じて（自分を）ねぎらってもらえたら」と呼び掛けた。