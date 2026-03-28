心をリフレッシュし、精神力を鍛える「滝行」。極寒の2月に神奈川県内の滝を訪ねると、それぞれの目的や事情で体験している人たちがいました。プロポーズを控えた男性や、高校受験間近のレスリング選手…。浮かんできたのは、様々な人間模様です。

■23メートルの高さから冷たい水が

2月、大雪を記録した極寒の日。神奈川・南足柄市の「夕日の滝」では、滝行をする人たちがいました。23メートルの高さから、冷たい水が容赦なく打ち付けます。

この滝行では、指導員がついて安全管理をしています。料金は1人9000円。過酷な滝行に挑戦するのは、どんな事情があるのでしょうか？

■沖縄の男性「めちゃくちゃ寒い」

この日は気温0.8度。なぜここにいるのか、男性に聞いてみました。「沖縄県から。（沖縄は）きのうが気温23℃だったので、めちゃくちゃ寒いです」

暖かい沖縄から、しかもよりによって雪の日です。「いや〜、寒いっす。（後悔は）飛行機に乗ったタイミングからずっと思っています。逃げられなかったです」

沖縄で会社の取締役を務める國吉イチさん。「会社で新規事業の担当をしているので、気持ちをリセットして新年度に向かって頑張りたいと思っています」と話します。

國吉さん、いざ真冬の滝へ。滝行は約1分間です。「エイ！ エイ！」。冷たい水の強い衝撃の中で呼吸を保つため、声を出します。



滝行を終えた國吉さんは「最高です！ 結構楽しいです。ありがとうございました！」と深く礼をしていました。「めちゃくちゃいい経験をさせてもらいました。頑張って来年働いてここでスッキリして、恒例行事にできたらなと」

■勤務先の社長に誘われて滝行に

参加者には女性もいます。森逸崎（もりいざき）海さんは「最近、新しいチャレンジしていないと思って。自分の想像の範囲外のことをしたくなって来ました」と言います。

勤務先の社長に誘われて、滝行にやってきました。「（社長から）40人くらい入っている社内チャットでアナウンスされて、それで手を挙げました。1人です」

社長の誘いにも、参加者はただ1人。森逸崎さんは「（参加しなかったというよりも）リアクションしなかったというのが正しいかもしれないです」と笑います。

■社長「つらいところをあえて選ぶ」

参加を呼び掛けた社長の山口征浩さんに聞きました。スタートアップ企業で、デジタル系のコンテンツ制作をしています。今回で4回目の滝行だそうですが、なぜそんなにやるのでしょうか？

山口社長

「（滝行は）めちゃめちゃつらいんですよね。つらいところをあえて選んで道を切り開いていくのは、スタートアップの会社や新しい未来をつくる人間にとって大事なことだと思ってまして」

やる気みなぎる山口社長の横で、森逸崎さんは不安そうです。「やるしかない。全社員分頑張ってきます。（後悔は？）ちょっとだけ…」。山口社長は「ちょっとの後悔が混じっている選択肢の方が楽しいからね」と笑います。

■水温は1.8℃…想像を超えた厳しさ

全社員の未来を背負って、水温1.8℃の滝つぼへ歩みを進めます。想像を超えた厳しさに、「負けてはならぬ」と自分に言い聞かせ、1分間の滝行に耐えます。

耐え抜いた森逸崎さんは「ヤバイ…ヤバイ…」と漏らしました。山口社長は「しっかりやり切りました！ ありがとうございます！」と滝に向かって頭を下げました。

森逸崎さん

「最近いろいろなことやっている時、中途半端だなと思うことがあったんですけど、今回最後までやれたら頑張れそうな気がすると願をかけていて。最後まで（滝に）いられて良かったです」

■ずっとプロポーズに踏み切れず

別の日、滝行に来ていた男性に話を聞きました。清田智友さん（27）は「来月、プロポーズすることを予定していまして。心を清めてプロポーズに臨みたいなと思いまして参加しました」と言います。

お相手の紗帆里さんとは大学生の頃から交際し、もう9年。「彼女の好きなところは、素直で、家族を大切にするところですね」。しかし清田さんは「もっと仕事に没頭したい」と、プロポーズに踏み切れなかったといいます。

あまりにも待たせすぎたため、「断られる可能性はゼロじゃないです」と不安ものぞかせます。そこで気合を入れてプロポーズしようと、滝行に来たのです。水につかり、水に打たれて決意を新たに。終えた清田さんは、「心が清らかになりました」と言いました。

■高級ホテルでサプライズプロポーズ

3週間後、紗帆里さんに内緒のサプライズプロポーズに挑みます。舞台は都内の高級ホテル。特別な演出を仕掛けました。廊下にはキャンドルライト。ベッドにはプレゼントを用意してプロポーズしました。

紗帆里さんの反応はどうだったのでしょうか？

清田さん

「『え、なに？ 何これ』という感じで。（プロポーズの言葉は）『お待たせいたしました』。（紗帆里さんは）『待たされすぎました』って言ってました。おかげさまでイエスをもらいました」

──滝行の成果は？

「この人と決めてはいたんですけど、なかなか踏み切れなかった。気合を入れることができたので、滝行の成果はあったんじゃないかなと思います」

■レスリングクラブに通う子どもたちも

団体で滝行に参加した子どもたちもいました。鈴木琳媛さん（15）は中学3年生。なぜ滝行に挑むのでしょうか。「監督が滝行したいと言うので、年度が変わるので気合を入れ直そうかなと思って」

神奈川県のレスリングクラブに通う子どもたち。クラブの監督が参加を呼び掛けたとか。どうして滝行なのでしょうか？

栗森レスリングクラブ監督の栗森幸次郎さん

「やりたくないじゃないですか。でも逃げ場がない状態で向かうのも必要かなと思って」

参加を希望した12人の子どもたちの中でも、鈴木さんはかなりの実力者です。本人は「去年全国大会で優勝し、アジア選手権で優勝しています」と言います。

鈴木さんは、去年夏に行われた15歳以下のアジア選手権（女子54kg）で見事優勝。アジアチャンピオンに輝きました。

■「寒すぎて」…忘れた合格祈願

そんな鈴木さんに、2つの大きな出来事が待っていました。高校の入学試験と、4月にあるレスリングの大会です。高校受験は2週間後に迫っていました。

他の子どもたちが1分間の滝行を終えても、鈴木さんは“おかわり”をしていました。ところが、「寒すぎて合格祈願を忘れました」と言います。

■「オリンピック優勝が目標」

そして、合格発表の日。結果はネットで確認します。「合格してる！ めっちゃうれしいです」。見事合格でした。

合格したのは秋田商業高校です。卒業生にはオリンピックの金メダリストもいる、レスリングの名門校。鈴木さんも「将来はオリンピックで優勝することを目標にしています」と語ります。

極寒の中の滝行。「目標に向かって一歩を踏み出したい」。厳しい水流が、その思いを後押ししたようです。

（3月23日『news every.』より）