「エロ漫画家」として活動する、らっこさんが20日早朝に急性心不全で亡くなったと、らっこさんの兄の名義の文面で、28日までにXを通じて伝えられた。

らっこさん名義のXで、兄の名義の声明を発表。「らっこの兄です。いつも弟を温かく応援していただき、心より感謝申し上げます。3月20日早朝、弟は急性心不全により永眠いたしました」と伝えた。続けて「異変を感じ自ら救急車を呼ぶなど、最期まで懸命に生きようとしていたと聞いております。発見時、PCデスクには描きかけの原稿が開かれ、その作業椅子に腰かけた状態だったそうです。最期まで漫画に真摯に向き合い、描き続けてきた一生だったと思います」とつづった。

らっこさんは「エロ漫画家」と自己紹介し、主に成年向け作品の執筆活動を行っていた。昨年7月31日には単行本「助っ人発情!!」を発売していた。

以下、発表全文。

【訃報】らっこを応援してくださった皆さまへ

らっこの兄です。

いつも弟を温かく応援していただき、心より感謝申し上げます。

3月20日早朝、弟は急性心不全により永眠いたしました。

異変を感じ自ら救急車を呼ぶなど、最期まで懸命に生きようとしていたと聞いております。

発見時、PCデスクには描きかけの原稿が開かれ、その作業椅子に腰かけた状態だったそうです。

最期まで漫画に真摯に向き合い、描き続けてきた一生だったと思います。

葬儀は家族葬で済ませており、誠に勝手ながらご厚志につきましては、故人の遺志により固く辞退させていただきます。

ご報告が遅くなりましたこと、何卒ご容赦ください。これまで沢山の応援をいただき、本当にありがとうございました。

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