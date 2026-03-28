“ミーちゃん”未唯mie、弟との“顔出し”姉弟2ショット添え誕生日を報告「そっくりですね」「仲良くて素敵」 合同バースデー会で記念撮影
ピンク・レディーの“ミーちゃん”こと、歌手・俳優の未唯mie（68）が26日、自身のインスタグラムを更新。ともに3月生まれの弟・勝義さんと合同で誕生日祝いを行ったことを明かし、仲むつまじい姉弟2ショットを“顔出し”で披露した。
【写真】「そっくりですね」と反響！未唯mie＆弟・勝義さんの“顔出し”姉弟2ショット
「3月2日生まれの弟 勝義 3月9日生まれの私 未唯mie 一緒にお誕生日」「着付けの下辻久子先生に、お祝いして頂きました〜」と明かし、バースデーケーキを手にした姉弟2ショットなど、3枚の写真をアップ。合同での誕生日会は「ここ数年の恒例」だという。
このほかにも誕生日月には、普段行かないようなレストランに出かけたり、友人に会ったりと楽しんでいるそう。「これまで、お誕生日のパーティーだったり 独りぼっちの誕生日 それどころでは無い月日があったり」とも振り返り、「人生、味わい深い」と感慨深げにつづった。
コメント欄には「ミーちゃん、弟さんお誕生日おめでとうございます」「弟さんとのツーショットとても素敵です」「弟さんとそっくりですね」「幸せそう」「姉弟仲良くて素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「そっくりですね」と反響！未唯mie＆弟・勝義さんの“顔出し”姉弟2ショット
「3月2日生まれの弟 勝義 3月9日生まれの私 未唯mie 一緒にお誕生日」「着付けの下辻久子先生に、お祝いして頂きました〜」と明かし、バースデーケーキを手にした姉弟2ショットなど、3枚の写真をアップ。合同での誕生日会は「ここ数年の恒例」だという。
コメント欄には「ミーちゃん、弟さんお誕生日おめでとうございます」「弟さんとのツーショットとても素敵です」「弟さんとそっくりですね」「幸せそう」「姉弟仲良くて素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。