【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは２７日、昨季のワールドシリーズ２連覇のチャンピオンリングの贈呈式を行った。

選手たちは早速、指にはめ、記念撮影を行った。

式典は同日のダイヤモンドバックス戦の前に行われた。連覇に貢献した選手らが一人ずつ紹介され、ドジャースタジアムのフィールドに設けられた特設ステージに上がり、マーク・ウォルター球団オーナーからリングが入った特製のケースを手渡された。

式典で紹介された動画で、ワールドシリーズ最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた山本は「みんなと喜びを分かち合えたり、『ありがとう』とプレーに対して感謝されたのは初めてだったので、うれしく思った」と振り返り、大谷は「２連覇して、３連覇目はなかなかある機会ではない。今年も難しいシーズンになると思いますけど、そこに向かって精いっぱい頑張りたい」と決意を語った。

大谷にとって２０２４年のワールドシリーズ制覇に続き、チャンピオンリングは２個目。「（結婚指輪をつける）左手の薬指以外、どこでもつける準備はできている」とも語り、貪欲に３個目以降のリングを取りに行く意欲を示した。

式典が終了した後、昨季限りで引退した元エースのクレイトン・カーショーさんが登場。ベッツからチャンピオンリングが入った特製ケースを贈られ、選手たちと記念撮影を行った。