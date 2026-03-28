超特急リョウガ、写真“集”型トレカが累計10万パック突破 ポップアップストア開催決定【本人コメント／RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜】
【モデルプレス＝2026/03/28】超特急のリョウガのトレーディングカード『RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜』が累計販売数10万パックを突破。これを記念して、ポップアップストアの開催が決定した。
【写真】超特急メンバー、股下3キロと話題の抜群スタイル
1月11日に発売された超特急・リョウガのトレーディングカード『RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜』。リョウガがふとした時に見せるクールな表情や、自然体のユーモラスな表情など、“らしさ”が詰まった商品に仕上がっている。リョウガの魅力を余すことなく味わえるカットが、30歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる、「写真“集”」型のトレーディングカードに仕上がっている。そんな本作が、好評を受けこの度累計販売数10万パックを突破した。
これを記念し、ファンへの感謝を込め、作品の世界観を体験できるポップアップストアが、HMV＆BOOKS SHIBUYAにて期間限定で開催されることが決定。4月6日〜4月12日の7日間開催されるポップアップストアでは、トレーディングカードの販売はもちろん、等身大リョウガのパネルと写真撮影できるフォトスポットを設置。股下3キロと言われる圧倒的なスタイルのリョウガとの写真撮影を体験できる。
他にも、全300種類のカードデザインの中から、厳選されたカットをパネルで展示。大きなサイズでカードデザインを鑑賞できる唯一の機会となる。カードを手に取ったファンに贈る、さらなる思い出の1ページになるような催しとなっている。また、デジタルカードの販売も決定するなど、好評が続いている。（modelpress編集部）
10万パックて。1人1000パックずつ買ったのかよ。まじでありがとう。
エターナルな1週間を楽しんでくれ(^o^)
俺も行けたら行くからよ(^o^)
場所：HMV＆BOOKS SHIBUYA 6F POP UPスペース
開催期間：4月6日（月）〜4月12日（日）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバー、股下3キロと話題の抜群スタイル
◆リョウガ、ポップアップストア開催決定
1月11日に発売された超特急・リョウガのトレーディングカード『RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜』。リョウガがふとした時に見せるクールな表情や、自然体のユーモラスな表情など、“らしさ”が詰まった商品に仕上がっている。リョウガの魅力を余すことなく味わえるカットが、30歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる、「写真“集”」型のトレーディングカードに仕上がっている。そんな本作が、好評を受けこの度累計販売数10万パックを突破した。
他にも、全300種類のカードデザインの中から、厳選されたカットをパネルで展示。大きなサイズでカードデザインを鑑賞できる唯一の機会となる。カードを手に取ったファンに贈る、さらなる思い出の1ページになるような催しとなっている。また、デジタルカードの販売も決定するなど、好評が続いている。（modelpress編集部）
◆リョウガコメント
10万パックて。1人1000パックずつ買ったのかよ。まじでありがとう。
エターナルな1週間を楽しんでくれ(^o^)
俺も行けたら行くからよ(^o^)
◆POP UP STORE 詳細
場所：HMV＆BOOKS SHIBUYA 6F POP UPスペース
開催期間：4月6日（月）〜4月12日（日）
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