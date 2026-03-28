テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）は２８日、米プロゴルフの元世界ランク１位、タイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が横転事故を招いたとして逮捕されたことを報じた。

ウッズは２７日（日本時間２８日）、米フロリダ州ジュピターアイランドでトレーラーをけん引するトラックを高速で追い越そうとして接触し、横転事故に発展。現地マーティン郡警察はウッズに運転能力に支障がある兆候が見られたためＤＵＩ（飲酒運転および薬物影響下での運転）容疑で逮捕した。同警察によるとアルコールの呼気検査では問題なかったが、ウッズは尿検査を拒否したという。このため薬物使用下での運転であったのか捜査中としている。

これにスタジオ出演した青学大・陸上部の原晋監督は「こういう事件が起こりますとトップ選手たる者、すべてのふるまいを完璧にしなさいというようなことを言われる方が当然いるのですが、トップ選手も人間なんです。一方ですべての人間はルールを守らなければいけない。ましてやルールの中での薬物とか飲酒というのは絶対にやってはいけないような問題」と私見を口に。

そして「かつて赤いシャツと黒いズボンでファンを魅了した、あのタイガー・ウッズですからね、まあいろんな悩みがあるかも分かりませんが、本来のゴルフに専念して復活を願いたいです」と続けた。