バルセロナ、ブラジル代表FWハフィーニャの負傷を発表…5週間離脱の見込み

バルセロナが、ブラジル代表FWハフィーニャの負傷を発表した。



ハフィーニャは26日に行われたフランス代表との国際親善試合（●1−2）に先発出場していたが、ハーフタイムで交代となり、以前に2カ月の離脱を強いられた時と同じ箇所を負傷した可能性があることがスペイン紙『アス』で報じられていたことから、状態には注目が集まっていた。



そんななか、バルセロナは違和感を訴えたハフィーニャはブラジルサッカー連盟（CBF）が実施したメディカルチェックの結果、右ハムストリングの負傷と診断されたことを発表。これに伴い、同選手はバルセロナに戻って適切な治療を開始することになり、回復には5週間かかる見込みであることが伝えられている。