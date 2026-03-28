B’zの松本孝弘が3月27日に誕生日を迎え、それを祝う稲葉浩志とサポートメンバーの姿がグループの公式Xに投稿された。

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■「ボスなのにいつまでもかわいい松本さんが大好きです」

「Happy Birthday TAK!!」のメッセージとともに投稿された、バースデーショット。

おどけた表情で場を盛り上げる稲葉浩志、最高の笑顔で祝う、川村ケン（Key）、清（Ba）、Yukihide“YT”Takiyama（Gu）、Shane Gaalaas（Dr）という気心知れたサポートメンバーたちに囲まれて、「Happy Birthday TAK」のメッセージがデコレーションされたケーキを前に、松本孝弘が柔和でリラックスした表情を見せている。

コメント欄には、「みんなのTAKお誕生日おめでとう」「TAKさん！おめでと！ええ写真！」「素敵！おめでとうございます」「素敵な写真♡」「サングラスの奥の目が優しい」「稲葉さんの顔かわよっ！」「イイ写真！」「みんなに祝福されて幸せそう」「ボスなのにいつまでもかわいい松本さんが大好きです」といった祝福のメッセージに加えて、改めて松本の復帰を喜ぶ声も少なからず書き込まれている。

なおB’zは、3月28日・29日にSGCホール有明こけら落とし公演として『B’z PARTY presents -FYOD-』と題された、B’z PARTY会員限定ライブを開催する。