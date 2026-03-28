あの、苦手なLINEの機能を明かす 悲しすぎる出来事に「自分は乗り気じゃなかったのに…なんだよ！って」
アーティスト・タレントのあのが27日放送のTBS系トーク番組『A-Studio+』（毎週金曜 後11：00）に出演。苦手なLINEの機能を語った。
【写真】あのちゃん“七変化” うさぎ、お嬢様風、チャイナ服
番組冒頭では「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かした。
藤ヶ谷は、ドラマで共演した俳優・遠藤憲一に取材。その中で遠藤は藤ヶ谷にあのとの共通点としてLINEのグループ機能が苦手だという一面を明かした。あのは「グループLINEは絶対継続しないですよね。結局グループLINEが動かなくなって、それで最終的に一人残っているみたいな時があって」と悲しすぎるエピソードを告白。これには藤ヶ谷も爆笑した。
さらにあのは「なんかそれって、すごい嫌じゃないですか。しかも自分は乗り気じゃなかったのに…なんだよ！って思って。そういうのがめんどくさくて、あまり得意じゃないですね」と語った。
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番組冒頭では「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かした。
藤ヶ谷は、ドラマで共演した俳優・遠藤憲一に取材。その中で遠藤は藤ヶ谷にあのとの共通点としてLINEのグループ機能が苦手だという一面を明かした。あのは「グループLINEは絶対継続しないですよね。結局グループLINEが動かなくなって、それで最終的に一人残っているみたいな時があって」と悲しすぎるエピソードを告白。これには藤ヶ谷も爆笑した。
さらにあのは「なんかそれって、すごい嫌じゃないですか。しかも自分は乗り気じゃなかったのに…なんだよ！って思って。そういうのがめんどくさくて、あまり得意じゃないですね」と語った。