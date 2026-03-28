女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が30日から第1週に入る。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。

第1週（3月30日〜4月3日）は「翼と刀」。

栃木県の那須で元家老の長女として生まれた一ノ瀬りん（見上）。物心ついた頃には父・信右衛門（北村一輝）は帰農し、母・美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）の家族4人で幸せに暮らしていた。そんなある日、りんの人生を大きく変える出来事が起こる。一方、東京では身寄りのない大家直美（上坂）が東京で貧しい暮らしを続けていたー明治という激動の時代にトレインドナースの道を切り拓いた二人の女性の物語がいよいよスタート！