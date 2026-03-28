『鬼滅の刃』新たな特典配布スタート！終映まであと13日…ファイナルPV解禁
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が4月9日に終映されることを記念して、ファイナルPV第3弾が公開された。また、本日28日から入場者特典「エンドロールイラストカード 第2弾」の配布がスタートした。通常上映での来場御礼入場者特典はこれをもって終了予定となっている。
【画像】ブチギレ顔の柱たち！配布された『鬼滅の刃』特典イラストカード
また、『鬼滅の宴 -柱稽古編-』が5月27日に発売されることが決定。2025年5月4日に開催された、朗読舞台劇『鬼滅の宴 −柱稽古編−』。作品の世界観を彩るキャストたちが集結し、朗読劇と生アフレコによる一夜限りのイベントがBlu-ray＆DVD化として発売となる。あわせて、松島晃描き下ろしジャケットイラストが公開された。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
【画像】ブチギレ顔の柱たち！配布された『鬼滅の刃』特典イラストカード
また、『鬼滅の宴 -柱稽古編-』が5月27日に発売されることが決定。2025年5月4日に開催された、朗読舞台劇『鬼滅の宴 −柱稽古編−』。作品の世界観を彩るキャストたちが集結し、朗読劇と生アフレコによる一夜限りのイベントがBlu-ray＆DVD化として発売となる。あわせて、松島晃描き下ろしジャケットイラストが公開された。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
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