◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

坂本花織選手が現役最後の舞台で優勝を達成。日本人単独トップとなる4度目の優勝となりました。

ミラノ・コルティナ五輪では団体・個人で銀メダルに輝いた坂本選手。引退前最後の舞台として迎えた世界選手権、ショートプログラム(SP)では今季最高得点となる79.31点で首位発進を飾っていました。

そして現地27日に行われたフリースケーティング(FS)でも素晴らしい演技を披露し自己ベストの158.97点をマーク。SP・FSの両方で1位となり、トータルでも自己ベストとなる238.28点で、堂々の完全優勝で有終の美を飾りました。

今大会で4度目の優勝を飾った坂本選手は、通算3度優勝の浅田真央さんを抜き日本人最多記録となりました。

また千葉百音選手が2位となり、日本勢がワンツーフィニッシュを飾りました。

▽女子シングル結果1.坂本花織 238.282.千葉百音 228.473.ニーナ・ピンザローネ(ベルギー)215.209.中井亜美 200.00