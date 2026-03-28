「欲しい時期には完売」となる前に！【ユニクロ】40・50代が狙いたい「UVカット羽織り」

日差しが暖かくなる春は、紫外線対策もしっかりしておきたいところ。そんなとき頼りになるのが、UVカット機能付きの羽織りアイテム。そこで今回は、【ユニクロ】からおすすめアイテムをピックアップしました。ミドル世代が着やすいシンプルなデザインでオンオフ問わず活躍しそう。気づいたら完売となる前に、ぜひゲットしてください。

オンにもオフにも使いやすいクルーネックカーデ

【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

プライベートからオフィスまで、幅広く使いやすいクルーネックのカーディガン。UVカット機能が付いているため、サッと羽織るだけで紫外線対策ができる優れもの。公式サイトによると「なめらかな肌ざわり」とのことで、着心地も良さそうです。ベーシックから春色まで豊富なカラーを揃えており、思わずイロチ買いしたくなるかも。羽織りとしてはもちろん、肩掛けにしてコーデの差し色にするのもおすすめ。

持ち運びに便利なポケッタブルパーカ

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ」\3,990（税込）

スポーティーな雰囲気が漂うパーカは、一点投入で旬顔コーデに導いてくれます。UVカット機能に加えて高い撥水性があり、春のレジャーシーンでも活躍しそう。収納袋が付いているため、持ち運びに便利です。さりげないチェック柄が、コーデに表情を添えてくれます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M