かつて「指示待ち人間になるな！」と説教していた夫が、退職後に引きこもり。息子の『熱い言葉』にハッ

皆さんは、自分の定年後の姿を想像したことはありますか。意外にも人は役割を失ったときに思っている以上に無力感を覚えるものなのです。今回は、筆者の友人E子の仕事一筋だった定年後の夫の変化と、息子のひと言がきっかけとなり、再び人生が動き出したエピソードをご紹介します。

仕事一筋の夫

E子は60代の週2日パートに出ている主婦です。同級生の夫は大手企業に長年勤め上げ、今年ついに定年退職を迎えました。

真面目で責任感が強い人ですが、少しプライドが高い一面があります。特に息子に対しては、「指示待ちをしている人間は仕事ができない証拠だ」というのが口癖でした。社会人3年目の息子に、会うたびにそう言ってしまうほどです。

退職後はキャンプやDIYなど、趣味に思い切り時間を使うつもりで延長雇用は選びませんでした。長年の激務から解放され、やりたいことを満喫するという大胆な人生のシフトチェンジを行う計画でした。

なぜか時間を無駄に過ごしてしまう

ところが、いざ仕事がなくなると様子が一変。時間はあるのに、なぜか趣味に向かう気力が湧かないのです。

朝は遅く起き、テレビを見てはうたた寝。家事を手伝うわけでもなく、ぼんやりと過ごす日々が続きました。これまで夫は仕事中心で生活してきたため、自由な時間の使い方が分からなくなっていたようでした。

E子は戸惑いながらも見守っていましたが、夫は次第に「俺はもう必要とされていない」と発言までも後ろ向きになり、かつての自信に満ちた姿は影を潜めてしまっていました。