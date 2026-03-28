おしゃれな人が選ぶアウター【バンヤードストーム】「UVカットエアリーブルゾン」はこう着回す！

【バンヤードストーム】で、昨年は発売と同時に瞬時に売り切れてしまったという話題の「UVカットエアリーブルゾン」をご存知ですか？ 軽くて、涼しくて、UVカット機能付きのスポーティなブルゾンが今年の春夏も登場するそうで、早速注目を集めています。 白シャツ代わりにさらっと羽織るだけでサマになる１枚。人気カラーの「ホワイト」を、スタッフの須田美奈さんに着回してもらいました。

程カジュアルな「ホワイトブルゾン」を爽やかな白シャツのように着回し！

UVカットエアリーブルゾン\20,900

【バンヤードストーム】春夏コレクションのテーマは「旅」。今季は、旅先のホテルでくつろげるような、軽やかで着心地が良いアイテムが豊富にそろっています。そして、このコレクションの中で注目を集めているアイテムがこちらのブルゾンです。

ブルゾンはホワイト、ベージュ、ブラックの３色展開。その中でも、受注会などで注目を集めていたカラーは「ホワイト」なのだとか。クリーンなホワイトですが、生地表面にはシボ感があり、汚れも目立ちにくく、着やすいデザインが魅力。自宅で洗えるのも高ポイントです！

ファスナーも生地と同色のホワイトで仕上げているので、爽やかな「ホワイトシャツ」のようにコーディネートに取り入れることができます。

早速、着回してもらいましょう。

（１）新登場の同素材スカートと合わせた「旅気分」にぴったりのセットアップコーデ

UVカットエアリーブルゾン\20,900・UVカットギャザースカート\15,400・”OUTDOOR”のビッグトート（WEB限定販売）\9,680・"PLAKTON"のグルカサンダル\17,600（バンヤードストーム）

ブルゾンと同素材、シボ感のあるUVカット機能付きの軽やかな生地を使用した、ボリュームスカートが今季初登場。リラクシーな雰囲気が引き立つ、セットアップコーデが即完成します。ブルゾンはフードの立ち上がりが高いので、小顔効果も抜群。首元もしっかりカバーします。

スカートはシンプルなデザインですが、腰回りのデザインポケットがコーディネートのポイントに。売り切れてしまう前にぜひチェックしてみて欲しいアイテムです。

スカートはウエストがゴムなので履き心地も楽ちんです。そして、自宅でのお洗濯も可能。軽くてシワになりにくい素材なので、旅行や、子供と公園に行くなどのアウトドアシーンでも活躍してくれそうです。

ブルゾンは、シンプルなデザインですが、実際に着てみるとふわんと丸いフォルムが出て後ろ姿も女性らしさが引き立ちます。

合わせているのは、「OUTDOOR」の人気トートバッグ。バンヤードストームでは、３サイズ展開をしていて、今季はビッグサイズのカラー別注がWEB限定で登場するのだそう。トートサイズはパソコンも入るサイズ感でお仕事にも便利です。

（２）今季トレンドのレースインナーをレイヤードして女性らしいカジュアルスタイルに

UVカットエアリーブルゾン\20,900・中に着た2WAYライトペーパーニット\15,960・レースシアーキャミソール\9,350・NEWカットワイドデニム\14,850・”PLAKTON”のフリンジサンダル\12,980

ゆったりとしたサイジングのペーパーヤーンニットに、フェミニンなチュールレースキャミソールをレイヤード。カラーはホワイト～ベージュ、と今季らしいワントーンでそろえていて、リラクシーで大人な雰囲気です。今季らしいカジュアルスタイルの羽織りとしてブルゾンを投入。ブルゾンは程よくゆったりとしたサイジングなので、重ね着にも便利です。

そして、このブルゾンは袖口がゴムなので、キュッとたく仕上げて着用も可能です。抜け感が出るので、ワイドパンツとも相性抜群。

注目して欲しいのは、コーディネートに合わせたキレイ見えする「ワイドパンツ」。チノパン風ですが実はカットソー素材で柔らかく、ストレッチ性もあってまるでスエットのように履けてしまう着心地の良いアイテムです。

程よく張り感があるので、肉感を上手に隠してくれるのも高ポイント。ウエストはオールゴム仕様。昨年も大人気だったアイテムで、ベージュが今年の新色として新登場したそうです。こちらもすぐに売り切れてしまいそうなアイテムなので要チェックを！

コルクソールの「プランクトン」のサンダルもおすすめです。シンプルなデザインですがフリンジが効いていてコーディネートのアクセントに。\12,980で、手に取りやすい価格帯も魅力的です。

（３）キレイめパンツ合わせは、白シャツのようにタックインスタイルに

UVカットエアリーブルゾン\20,900・撥水タックパンツ\15,400・"ADDCULUMN"のボストンS\18,700・Mr.Mベアチャーム\4,400・クロスストラップミュール\17,600

フロントのファスナーを閉め、胸元を解禁襟のように大きく開けて白シャツのようにあしらい、キレイめパンツに合わせたスタイリングです。

ダブルジップなので、裾のファスナーも開けて抜け感を出したスタイリングもおすすめ。シルエットがスタイリングに合わせて変えられるので、活躍の幅が広がります。

合わせに使用した、撥水タックパンツは、ひんやりとした接触冷感のある素材で、キレイな落ち感があり、足通りの気持ち良いアイテム。毎シーズン発売されるアイテムで、コアファンの多いアイテムなのだそう。

パンツは撥水加工付きで、暑い日にも便利です。ウエストゴムでとっても履きやすく、オフィススタイルにもおすすめ。 裾が少しすぼまっているので、Tシャツに合わせるだけでもこなれた雰囲気に。もちろん、自宅でのお洗濯も可能です。

合わせたミュールは、ヒールが中心に来るように設計されていて、歩きやすさにこだわって仕上げているのだそう。立ち仕事にも便利なアイテムです。

バッグにプラスしたのは、韓国のブランド「Marvin Park（マーヴィン・パーク）」とのコラボレーションから生まれた、クールな雰囲気が魅力的なクマモチーフチャームです。程よい存在感で、シンプルなデザインが人気の「アドカラム」の別注バッグとも相性抜群です。

（４）白T × デニムの定番カジュアルスタイルの羽織りとして大活躍！

UVカットエアリーブルゾン\20,900・2WAY透かし編みキャミソールニット\14,300・GIZAコットンノースリプルオーバー\8,250・”SURT"のルーズシルエットデニム\26,400・"VELETTO"のメルカドBAG\15,400・"メルトン"のトングレザーサンダル\19,800

デニムと白Tシャツの定番コーデの羽織りとして、ブルゾンを投入しました。シンプルになりすぎないように、透かし編みキャミソールニットをレイヤードして、コーディネートに奥行きをプラス。女性らしいスタイリングに仕上げています。

合わせたワイドデニムパンツは、ストレッチ性が高く履き心地の良い「SURT」の別注アイテムです。岡山県で丁寧に作られている貴重なデニム。股上がしっかりとあるので、気になる腰回りの肉感をカバーしながら脚長効果も抜群に。中に着ているノースリーブ白Tシャツは、シンプルながらリピーターの多い商品で汗染み軽減機能付きなのも嬉しいポイントです。

今回は【バンヤードストーム】のUVカットエアリーブルゾンを使用した着回しコーデをご紹介しました。カジュアル感のあるアウターですが、フェミニンなフォルムでキレイめなスタイリングにも、カジュアルなスタイリングにも合わせやすいのが魅力。さらっとした肌触りで暑い日にも快適です。UVカット付きなのも嬉しいですよね。合わせに使用したパンツなども機能性が高くデイリーに活用できそうなものが豊富！ ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

Photograph：yuumi hosoya

senior writer：Eiko Yanagibori