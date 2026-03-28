フィギュアスケートの世界選手権は日本時間28日未明、女子フリーを行い、今季限りでの引退を表明している坂本花織（25）が158.97点をマークし、ショートプログラムとの合計238.28点で2年ぶり4度目の頂点に立ち、有終の美を飾った。

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今大会を最後にスケート靴を脱ぐ坂本は今後、出身の「神戸クラブ」のインストラクターに就任。将来的にはコーチを務め、世界的なスケーターを輩出する目標を掲げている。

坂本の指導力は未知数とはいえ、演技力、表現力には定評がある。3回転半、4回転の大技を持たなくても、表現力でロシアや米国のトップスケーターと互角に渡り合ってきただけに、世界の指導者からは「コレオグラファー」（振付師）としての適性を見込まれているという。

坂本は明るい性格で、若手や後輩に慕われている。求められれば、アドバイスを惜しまないが、時には厳しい口調で叱咤激励するなど、指導者に必要なシビアな面も持ち合わせている。

厳しい指導といえば、多くのメダリスト、トップスケーターを育成したロシアの「鉄の女」ことエテリ・トゥトベリーゼ（52）が有名だ。

坂本は和製「鉄の女」へと変貌を遂げ、自身と同じ演技・表現に秀でたスケーターの育成を目指す。