ティアニーと中村俊輔が再会

元日本代表MF中村俊輔氏と、スコットランド代表DFキーラン・ティアニーの再会が、両国で話題となっている。

セルティックの英雄となる活躍をスコットランドで見せた中村氏だが、練習に飛び入り参加した際にまだ子供だったティアニーにスパイクをプレゼントした。当時の動画は今もSNSで拡散し続けており、世界的にも注目を集めている。

3月28日に日本代表はグラスゴーでスコットランド代表と親善試合を行うが、その試合の解説者として現地入りした中村氏と代表選手となったティアニーが、前日練習の場で再会を果たしたのだ。中村氏がアイドルだったティアニーは、今やセルティックだけでなく、スコットランドでも重要な存在となった。

再会を果たした2人のやりとりを、英紙「ザ・サン」スコットランド版が報じている。中村氏は「僕がキミにシューズを渡した映像は、国内ですごく広がっていて、とても嬉しい気持ちになった」と言うと、ティアニーも「ここでも同じです。あのシューズは、まだ家にありますよ」と、答えたという。

自宅にあるシューズの写真を苦労しながらも見つけ出して中村氏に見せたティアニーに対し、中村氏は「その日、最高の選手ではなかったけれど、最も勤勉であり情熱的だった。だからキミにあげたんだ」と、明かしたという。

ティアニーは、「スパイクをもらえた時は、本当に嬉しかった。すごくラッキーだと思って、興奮しました。次の日には学校に持って行って、友達やみんなに見せたんです」と、伝えた。

話題となっている動画は、2006年に撮影されたものでありティアニーは、「日本代表がW杯への出場を決めていたことで、下部組織の子供達が彼と一緒に映像を撮影することになったんだ。僕たちはセルティック・パークで練習できることから興奮していて、アップを終えたらナカ（中村氏）が出て来た。パスやポゼッションゲームをやって、彼もそこに参加した。彼と一緒に練習ができた経験は、素晴らしいものだった。練習を終えて、ベンチに座っていたときに彼が来てスパイクを脱ぎだした時に、みんな大興奮だったんだ。彼は僕の所に来て、それを渡してくれた。当時、彼は僕のアイドルの一人だったから、本当に嬉しかった。彼と練習できたこと、シューズをくれたことは、素晴らしかった」と、当時を振り返っている。（FOOTBALL ZONE編集部）