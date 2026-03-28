ロッテは28日、地域振興活動の一環として2026年ファーム・リーグ公式戦ホームゲームのうち14試合を千葉県内各地で開催すると発表した。また、5月6日にADEKA袖ケ浦市営球場で開催されるファーム・リーグ公式戦の楽天戦前売りチケットを29日午前9時からADEKA袖ケ浦市営球場で販売。その他の試合の観戦チケットについては、順次販売を予定している。

＜千葉県内各地で開催するファーム・リーグ公式戦一覧＞5月6日:東北楽天戦（袖ケ浦市:ADEKA袖ケ浦球場、13:00試合開始）。5月26日:中日戦（千葉市:ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始）。5月27日:中日戦（千葉市:ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始）。5月30日:広島戦（茂原市:長生の森公園野球場、13:00試合開始）。5月31日:広島戦（柏市:柏の葉公園野球場、13:00試合開始）。6月7日:ヤクルト戦（成田市:ナスパ・スタジアム、13:00試合開始）。6月23日:中日戦（千葉市:ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始）。6月24日:中日戦（千葉市:ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始）。6月26日:北海道日本ハム戦（市川市:国府台スタジアム、17:00試合開始）。6月27日:北海道日本ハム戦（市川市:国府台スタジアム、17:00試合開始）。6月28日:北海道日本ハム戦（市川市:国府台スタジアム、17:00試合開始）。8月7日:巨人戦（浦安市:浦安市運動公園野球場、16:00試合開始）。8月8日:巨人戦（浦安市:浦安市運動公園野球場、16:00試合開始）。8月9日:巨人戦（浦安市:浦安市運動公園野球場、16:00試合開始）。※全14試合