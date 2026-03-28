自身の愛媛県西条市職員へのパワハラ問題などを巡り、不信任決議を突きつけた市議会を解散せず、２９日に失職することを選択した高橋敏明市長（６７）は２７日、市役所で記者会見を開いた。

５月中旬までに実施される出直し市長選に立候補することを表明し、「市民からの信任を得られたら、（これまでの）１年４か月で築いてきた流れをさらに前に進めていきたい」と述べた。

医師で元愛媛大教授の高橋市長は２０２４年１１月の市長選で、当時の現職を１３８７票差で破り、初当選した。

この日の記者会見では、失職の選択をした判断について、「私自身の責任が一番で、責任の所在をはっきりさせるため、失職が適切と考えた」と語った。市議会の解散を選ばなかった理由については、市議選後に再度の不信任決議案を経て市長選が行われる可能性があることを踏まえ、「多額の経費や時間を要するだけでなく市政の停滞を招く恐れが十分にあると考えたため」と説明した。

高橋市長の判断について、市議会の最大会派・西条自民クラブ代表で議長を務める一色輝雄市議は「今回の件は政策論争ではなく市議会解散は違うと言ってきた。失職を選ばれたのは一定の評価をしている」と述べた。

出直し市長選は、職務代理者となる明比卓志副市長が２９日以降、市選挙管理委員会に高橋市長の失職を通知し、通知の受理後、５０日以内に実施される。