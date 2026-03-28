7階建てビル屋上看板に“落書き”…人がやっと立てるスペースで危険行為　器物損壊の疑いで捜査…犯人の特定急ぐ　広島市

広島市のビル屋上に設置された看板に、何者かによる落書きが見つかった。

現場は人がやっと立てるような狭い場所で、落書きの作業はかなりの危険行為だったとみられる。

警察は犯人の特定を進めつつ、器物損壊の疑いも視野に調査を進めているという。

7階建てビルの屋上に謎の落書き

広島市の繁華街で23日午後、何かを見つめるように空を見上げる警察官の姿があった。

その頭上で撮影されたのは、屋上に設置された看板に書かれた「落書き」だ。

現場は、市中心部の交差点にある7階建てのビルだった。

「看板に落書きがある」と警察に情報提供が寄せられ、発覚した。

侵入困難な場所で危険行為か

落書きが見つかったのは、人が簡単には立ち入ることのできない場所だ。

いったい、どのようにしてここに落書きをしたのか。

すぐそばには人がやっと立てるほどの幅のスペースがあり、落書きされた部分まで近づくことができる。

ただ仮にこの位置から落書きしていたとしても、看板まで距離があり、大変危険な行為だ。

警察は犯人の特定を急ぐとともに、器物損壊の疑いも視野に調べを進めている。

（「イット！」 3月24日放送より）