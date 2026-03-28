国際親善試合、イングランド代表とウルグアイ代表の対戦は1-1のドローに終わった。81分に交代出場のDFベン・ホワイトがゴールを決め、接戦は決着したかに見えたが、アディショナルタイムにそのホワイトがフェデリコ・ビニャスへのファウルをとられPKを献上。これをフェデリコ・バルベルデに決められて勝利を逃した。



3年半ぶりに代表キャップを記録したホワイトは、カタールW杯で代表を途中離脱する事件を起こしていたことでファンからブーイングを浴びていた。得点を決めブーイングを一度は黙らせたものの、PK献上で再びファンからブーイングを浴びる結果となってしまった。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督はホワイトについて、次のように記者会見で語った。





「決勝点を決めたときにはあまりにも出来すぎた話に思えたが、結局あれは決勝点ではなかった。最終的には、彼は守備面で欲張りすぎたのかもしれないが、あれはPKではなかった」ブーイングについては、そんなものはチームの助けにはならないと語っている。「以前にもここで何人かの選手が同じような目に遭ったことがあり、残念なことだ。なぜならブーイングはチームの助けにはならないからだ」試合前、トゥヘル監督はカタールW杯で起こったことについて「誰にでもセカンドチャンスは与えられるべきだ。彼が何か悪いことをしたのか、あるいは何が起こったのか、私にはまったくわからない。その件について何も私は聞いていない。彼に尋ねたが、彼は話したがらなかった」と語り、サポートしてほしいと促していた。しかしやはりホワイトはブーイングを受けてしまった。複雑な復帰戦となったホワイト。英『Daily Mail』は「ヴィランからヒーロー、そしてまたヴィランに」と報じている。本戦のメンバーに残るのかどうかはわからないが、ファンたちもまた彼に対しては複雑な思いでいるようだ。