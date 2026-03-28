サッカー日本代表は２８日（日本時間２９日午前２時）、英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に挑む。

今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。ＦＩＦＡランク１９位の日本に対して、スコットランドは同３８位。３１日（日本時間４月１日）に控えるイングランド戦は、主力選手を中心に起用することが見込まれるため、スコットランド戦は代表経験が浅い選手や当落線上の選手にとって、最大のアピールの場となる。

注目は、Ｗ杯直前の活動にして初招集となったロス五輪世代のストライカー、ＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝だ。２４年８月に慶大を休学し、オランダ１部ＮＥＣに渡ってから約１年半で代表入りしたシンデレラボーイは、今季ＮＥＣで７得点、ウォルフスブルクで１得点を記録。さらに、得点全てが途中出場からで、“ジョーカー”としての役割が期待される。しかし、本人は「最初からサブでＷ杯に出ようなんか思っていない」と一刀両断。野心を隠さない“ぎらぎら感”で、Ｗ杯への椅子を勝ち取る。

ＭＦ佐野航大（２２）＝ＮＥＣ＝は、兄のＭＦ佐野海舟（２５）＝マインツ＝との同時先発に期待がかかる。昨年６月のインドネシア戦では海舟が先発、航大が途中出場でピッチに立ち、国際Ａマッチでは２００６年の佐藤勇人、寿人以来１９年ぶりの兄弟共演を果たした。他にも９３年の三浦泰年、知良兄弟など、代表で同時出場した選手はいるが、兄弟で同時にＷ杯のメンバーに選出された例は日本ではまだない。兄の海舟のメンバー入りは有力だが、弟の航大は当落線上。しかし、所属先のＮＥＣで３得点８アシストと結果を残しており、アピール次第でＷ杯の代表の座に食い込む可能性はある。

ディフェンスラインは、約１年９か月ぶりに代表復帰したＤＦ冨安健洋（２７）＝アヤックス＝が、直前の試合で負ったけがにより無念の辞退となったが、同じく長らく代表から離れていたＤＦ伊藤洋輝（２６）＝バイエルン＝は合流。前回の２２年カタールＷ杯にも出場した実力者のレフティーが、今のディフェンス陣と新たな化学変化を生みだす。昨年９月以来の代表入りとなったＭＦ鈴木唯人（２４）＝フライブルク＝は、ＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝の長期離脱により空いたシャドーの一枠を、虎視たんたんと狙う。