俳優の仲野太賀が２８日、都内で行われたダブル主演映画「ストリートキングダム 自分の音を鳴らせ。」（田口トモロヲ監督）の公開記念舞台あいさつに峯田和伸、若葉竜也、吉岡里帆、間宮祥太朗、宮藤官九郎らと登壇した。

日本のロック史に革命を起こした１９７８年のムーブメントを描いた物語。過激なパフォーマンスをするバンド「解剖室」の未知ヲ役を演じた仲野は司会者から「胸が熱くなった瞬間」を尋ねられ、「若葉竜也」と回答。若葉とは中学生の頃から自宅を行き来する仲。本作同様に田口トモロヲ監督がメガホンを取り、峯田が主演した映画「アイデン＆ティティ」（２００３年）に憧れ、語り合う青春時代を送ってきたという。

そから約２０年の時を経て、当時と同じ座組の映画に若葉の主演（峯田とダブル主演）で、自身も出演したことを喜び、感極まり号泣した。「変わらずに好きなものがあるのは素敵だな。あんな難しい役を自分のものにしている竜也を見て、胸が熱くなった」と声を震わせた。吉岡も思わず、もらい泣きした。

田口監督は「宮藤くん、峯田くん、『アイデン＆ティティを撮っておいて良かったね』。僕はアイデンの貯金を全部、使い果たしました」と語った。