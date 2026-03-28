電気代を抑えたくて家電のコンセントをこまめに抜いています。手間のわりに効果は小さいとも聞きますが、本当に節約になっているのでしょうか？

「待機電力」は確かに発生するが全体の一部にとどまる

まず確認したいのは、家電を使っていない状態でも一定電力を消費する「待機電力」の存在です。テレビやエアコンなどの家電は、リモコン操作の待機や時刻表示、タイマー機能などのため、電源を切っていても一定の電力を消費しています。

実際、家庭全体の電力消費に占める待機電力は一定割合を占めており、経済産業省資源エネルギー庁の資料によれば、1世帯あたりの年間消費電力量のうち、待機電力は電力消費の約5％を占めるとしています。電気料金単価や契約条件によっても異なりますが、この待機電力分の電気代は年間で数千円程度となるケースが多いとされています。

このため、コンセントを抜くことで待機電力を抑えるという考え方自体は、節電・省エネの観点から合理的といえます。

もっとも、ここで押さえるべき点は、待機電力はあくまで家庭全体の電力消費の一部にすぎないという点です。冷暖房や調理家電など、使用時の消費電力が大きい機器と比べると、待機電力が占める割合は小さく、削減効果も限定的と整理されます。



節約効果は「家電の種類」と「使用頻度」で変わる

次に重要なのは、すべての家電で同じように節約効果が得られるわけではないという点です。

例えば、テレビやレコーダーなどは待機電力が発生しやすい一方で、その電力量は年間で数百円程度にとどまるケースもあります。つまり、こまめにコンセントを抜いたとしても、削減できる金額は限定的になる可能性があります。

また、日常的に使用する家電の場合、毎回コンセントを抜き差しする手間が増える一方で、節約額がそれに見合わないケースも考えられます。

さらに、冷蔵庫や通信機器のように常時稼働が前提となる家電は、そもそもコンセントを抜くことが適さないため、節約手段としては対象外となります。

このように、節約効果は

・待機電力の大きさ

・使用頻度

・家電の性質

といった条件によって変動するため、一律に評価することはできません。



「コンセントを抜くこと」自体が目的にならないよう注意

ここで整理しておきたいのは、「コンセントを抜く行為」そのものが節約の本質ではないという点です。

電気代は最終的に消費電力量によって決まるため、本来の論点は「どの機器でどれだけ電力を消費しているか」にあります。待機電力の削減はその一部に過ぎず、全体の電気使用量の中では補助的な位置づけといえます。

例えば、エアコンの設定温度や使用時間、照明の使い方などのほうが、家計全体への影響は大きくなる場合もあります。このため、コンセントの抜き差しだけに注目すると、節約の全体像を見誤る可能性があります。



効果が出やすいケースと出にくいケース

実務的には、コンセントを抜くことが有効なケースとそうでないケースを分けて考える必要があります。

使用頻度が低く、長期間使わない家電については、待機電力が積み重なるため、コンセントを抜くことで一定の節約効果が期待できます。一方で、毎日使用する家電や、待機電力が小さい機器については、手間のわりに効果が小さくなる傾向があります。

また、録画機器や通信機器などは、電源を切ることで機能に影響が出る場合もあるため、単純に抜けばよいとはいえません。

このように、「どの家電に対して行うか」という選択が、節約効果を左右するポイントとなります。



まとめ

コンセントをこまめに抜くことは、待機電力の削減という点では一定の節約効果があります。ただし、その効果は家庭全体の電気使用量の中では限定的であり、すべての家電で大きな節約につながるわけではありません。

重要なのは、「コンセントを抜くかどうか」という行為ではなく、どの家電がどれだけ電力を消費しているかを踏まえて、優先順位をつけて対策を行うことです。

日常的に使用する家電まで一律に対応するのではなく、使用頻度や待機電力の大きさを踏まえたうえで、効果と手間のバランスを考えた節約方法を選ぶことが、実務的には適切といえるでしょう。



出典

経済産業省資源エネルギー庁 平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（待機時消費電力調査）報告書概要 3．結果概要（iiiページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー