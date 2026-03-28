大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースは２７日（日本時間２８日）にドジャー・スタジアムでダイヤモンドバックスと対戦。０―２と２点ビハインドを追う３回に、一発攻勢で一挙４点を奪い逆転に成功した。

一死無走者からフリーランドが右翼席へのソロアーチを放ち、まずは１点差に追い上げると、続く大谷とタッカーが２者連続で四球を選び一、二塁。ここで打席に入ったベッツがカウント１―０からの９７・２マイル（約１５６キロ）のフォーシームを捉えると、白球はブルーに染まったファンが待ち受ける右中間席まで届いた。

形勢逆転の一発にドジャースナインも大盛り上がり。今季１号をマークしたベッツは喜色満面で自軍ベンチに帰還すると、両腕を水平に広げる「ジャベリンポーズ」を披露した。

このセレブレーションはドジャースのエース右腕・山本由伸投手（２７）が取り入れている「やり投げトレーニング」のポーズを真似たものであると、地元中継局でさっそく紹介された。独特のメソッドで知られる山本のトレーニング方法は、今やベッツも参考にしている。両者の関係の良さが伝わってくる一幕だった。