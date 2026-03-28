「巨人−阪神」（２８日、東京ドーム）

２７日の開幕戦で、球団史上初となる新人開幕投手星を挙げた、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が、メモリアルな１勝から一夜明けて喜びを語った。

２７日に行われた阪神との開幕戦では、昨季の二冠・佐藤輝を無安打に封じ込めるなど、６回３安打１失点と堂々デビューを果たした。試合後には「めっちゃうれしい」とプロ初勝利のボールを掲げ、「やったぜ！！って感じです」と笑顔を見せていた。

この日の試合前練習では黙々とポール間をジョグするなどで、体の状態を確認した。竹丸は「ちょっと寝るのは遅かったんですけど。それなりに（眠れた）って感じです」と激動の一日を振り返り、祝福の連絡は１００件以上届いたという。「まだ返しきってはないですね」と笑みを浮かべ、喜んだ。

また２９日の第３戦は、同じくルーキーのドラフト３位・山城（亜大）が先発予定。「さっき会って、『緊張する』みたいに言ってましたね」と話し、「僕から言えることは何もないですけど。なんか『プレッシャーがほしい』って言っていたんで。ちょうどいい感じになったのかなと思います」といたずらっぽく笑った。