『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』7月放送でPV解禁 豪華すぎる追加キャスト8人発表
テレビアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』がABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠、ＢＳ日テレにて7月より放送されることが決定した。あわせてキービジュアル第1弾とPV第1弾が公開され、追加キャスト8人が解禁となった。
【動画】公開された『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』PV
原作は、『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた、氷川へきるの最新作で、講談社・モーニング・ツーで好評連載中。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディ。
PV第1弾では、流星とミーティアを取り巻くキャラクターたちと、そのキャスト陣が明らかに。皐月まこ役を星希成奏、永守茉莉花役を上田瞳、倉石摩那役を徳井青空、多岐川眠兎役を稗田寧々、小鳥遊綾姫役を高橋李依、朝比奈絵理子役を五十嵐裕美、鳴神萌役を伊藤彩沙、六道さくら役を日笠陽子が担当する。
【皐月まこ役：星希成奏コメント】
皐月まこ役を務めさせていただきます。星希成奏です！
大人数でのアフレコが久々で、緊張していたのですが原作のドタバタラブコメディの空気感さながら、和気あいあいとした現場の環境を作っていただき、のびのび演じさていただきました。
とっても楽しくドキドキな作品になっております、皆様の日常の刺激となりましたら幸いです！
【永守茉莉花役：上田瞳コメント】
茉莉花は学級委員長らしいまっすぐさと優しさ、女子校の学生らしいピュアなところなど、魅力が詰まった女の子なので、そこをストレートに表現できるよう心がけています！
流星とミーティアのやりとりが可愛くて、他のキャラクターたちもみんなイキイキしている素敵な作品だと思いますので、放送まで楽しみにしていただけたら嬉しいです！
【倉石摩那役：徳井青空コメント】
ラブコメ警察こと摩那役が決まったときはとっても嬉しかったです！
ギャグありキュンキュンありの作品ですので、収録もすごく楽しくあたたかい現場でした。
作品のテンションが非常にツボで…！面白さと可愛さのバランスが絶妙です。
摩那としてはかっこよく戦うシーンも楽しみにしていただけたらと思います！
【多岐川眠兎役：稗田寧々コメント】
多岐川眠兎を演じさせていただきます、稗田寧々です！
原作を読んで食らったラブコメとしてのパワーやスピード感がすごくって…！
その中でも割りかしゆるーい空気を放つ眠兎に特に魅かれていたので、決まった時はめちゃくちゃ嬉しかったです！
アフレコも原作同様ドタバタで笑いに包まれながら毎話楽しく収録しております、是非ご期待ください！
【小鳥遊綾姫役：高橋李依コメント】
この度、小鳥遊綾姫ちゃんのお声を担当させていただくことになりました、高橋李依です。
綾姫ちゃんのお目目に吸い込まれ、この子を受けたいです！と自分からお願いしたオーディション。
ご縁があって本当に嬉しいです
この混沌とした世界……、いや作品を、
綾姫ちゃんらしく闊歩させていただきます！
【朝比奈絵理子役：五十嵐裕美コメント】
朝比奈絵里子役の五十嵐裕美です。
ファンタジー！SF！魔法少女！バトル！ラブコメ！etc…そして、氷川先生らしさがいっぱい詰まっていて、たまんないんですよー！絵里子が決まってから、アフレコに行くのが待ち遠しかったです。皆さん！絵里子は変身しても眼鏡を外さないタイプの魔法少女です！どうぞよろしく願いします！
【鳴神萌役：伊藤彩沙コメント】
流星の妹、萌を演じさせていただきます。流星に対して手厳しい萌ですが、本当はお兄ちゃんのことが大好き。思春期の妹らしい姿がとてもかわいい子です キャラクター同士のスピード感と勢いのあるかけ合いが爽快で、毎回収録が楽しみでした。放送を楽しみにしていてくださいね！
【六道さくら役：日笠陽子コメント】
六道さくら役の日笠陽子です！
オーディションを受けた時に絶対私がやるべき役だ！と直感で思ったのを覚えています。
ギャグはとにかく大きな声を出せと偉人が言っていたので、六道先生も穏やかに大きめに声出していきます！！！
フィーリングを大切にして楽しみながら演じていきますのでお楽しみに！
【動画】公開された『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』PV
原作は、『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた、氷川へきるの最新作で、講談社・モーニング・ツーで好評連載中。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディ。
【皐月まこ役：星希成奏コメント】
皐月まこ役を務めさせていただきます。星希成奏です！
大人数でのアフレコが久々で、緊張していたのですが原作のドタバタラブコメディの空気感さながら、和気あいあいとした現場の環境を作っていただき、のびのび演じさていただきました。
とっても楽しくドキドキな作品になっております、皆様の日常の刺激となりましたら幸いです！
【永守茉莉花役：上田瞳コメント】
茉莉花は学級委員長らしいまっすぐさと優しさ、女子校の学生らしいピュアなところなど、魅力が詰まった女の子なので、そこをストレートに表現できるよう心がけています！
流星とミーティアのやりとりが可愛くて、他のキャラクターたちもみんなイキイキしている素敵な作品だと思いますので、放送まで楽しみにしていただけたら嬉しいです！
【倉石摩那役：徳井青空コメント】
ラブコメ警察こと摩那役が決まったときはとっても嬉しかったです！
ギャグありキュンキュンありの作品ですので、収録もすごく楽しくあたたかい現場でした。
作品のテンションが非常にツボで…！面白さと可愛さのバランスが絶妙です。
摩那としてはかっこよく戦うシーンも楽しみにしていただけたらと思います！
【多岐川眠兎役：稗田寧々コメント】
多岐川眠兎を演じさせていただきます、稗田寧々です！
原作を読んで食らったラブコメとしてのパワーやスピード感がすごくって…！
その中でも割りかしゆるーい空気を放つ眠兎に特に魅かれていたので、決まった時はめちゃくちゃ嬉しかったです！
アフレコも原作同様ドタバタで笑いに包まれながら毎話楽しく収録しております、是非ご期待ください！
【小鳥遊綾姫役：高橋李依コメント】
この度、小鳥遊綾姫ちゃんのお声を担当させていただくことになりました、高橋李依です。
綾姫ちゃんのお目目に吸い込まれ、この子を受けたいです！と自分からお願いしたオーディション。
ご縁があって本当に嬉しいです
この混沌とした世界……、いや作品を、
綾姫ちゃんらしく闊歩させていただきます！
【朝比奈絵理子役：五十嵐裕美コメント】
朝比奈絵里子役の五十嵐裕美です。
ファンタジー！SF！魔法少女！バトル！ラブコメ！etc…そして、氷川先生らしさがいっぱい詰まっていて、たまんないんですよー！絵里子が決まってから、アフレコに行くのが待ち遠しかったです。皆さん！絵里子は変身しても眼鏡を外さないタイプの魔法少女です！どうぞよろしく願いします！
【鳴神萌役：伊藤彩沙コメント】
流星の妹、萌を演じさせていただきます。流星に対して手厳しい萌ですが、本当はお兄ちゃんのことが大好き。思春期の妹らしい姿がとてもかわいい子です キャラクター同士のスピード感と勢いのあるかけ合いが爽快で、毎回収録が楽しみでした。放送を楽しみにしていてくださいね！
【六道さくら役：日笠陽子コメント】
六道さくら役の日笠陽子です！
オーディションを受けた時に絶対私がやるべき役だ！と直感で思ったのを覚えています。
ギャグはとにかく大きな声を出せと偉人が言っていたので、六道先生も穏やかに大きめに声出していきます！！！
フィーリングを大切にして楽しみながら演じていきますのでお楽しみに！
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