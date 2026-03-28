【算数クイズ】2、5、10、17に続く数字は？ 柔軟な発想で挑もう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
数字が少しずつ大きくなっていますが、その「増え方」は一定ではありません。どんなルールが隠されているか、じっくり考えてみてください。
2, 5, 10, 17, □, 37
ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。3、5、7……と、増える数自体にある法則が隠れています。
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▼解説
今回の数列は、「前の数字に、3から始まる奇数を順番に足していく」という法則で並んでいました。数字の増え方を詳しく見てみましょう。
2 + 3 = 5
5 + 5 = 10
10 + 7 = 17
足されている数字が「3、5、7」と、2ずつ増える奇数になっていますね。この流れでいくと、次は「9を足す」順番になります。
17 + 9 = 26
念のため、その次の数字も確認してみましょう。
26に次の奇数「11」を足すと……
26 + 11 = 37
最後の数字「37」とピッタリ一致しました！ よって、正解は「26」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
数字が少しずつ大きくなっていますが、その「増え方」は一定ではありません。どんなルールが隠されているか、じっくり考えてみてください。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
2, 5, 10, 17, □, 37
ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。3、5、7……と、増える数自体にある法則が隠れています。
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正解：26正解は「26」でした。
▼解説
今回の数列は、「前の数字に、3から始まる奇数を順番に足していく」という法則で並んでいました。数字の増え方を詳しく見てみましょう。
2 + 3 = 5
5 + 5 = 10
10 + 7 = 17
足されている数字が「3、5、7」と、2ずつ増える奇数になっていますね。この流れでいくと、次は「9を足す」順番になります。
17 + 9 = 26
念のため、その次の数字も確認してみましょう。
26に次の奇数「11」を足すと……
26 + 11 = 37
最後の数字「37」とピッタリ一致しました！ よって、正解は「26」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)