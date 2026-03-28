ティー特化「スタバ」、“煎茶＆抹茶”の新作ドリンク発売！ わらび餅入りフラペチーノなど3種
ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、4月1日（水）から、新作ドリンク「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」、「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」、「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」を、全国28店舗で発売する。
【写真】見た目も爽やか！ 初夏にぴったりな「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」も
■日本茶を楽しむティービバレッジ
今回発売されるのは、“煎茶ブレンド”と“抹茶”の爽やかさと味わい深さの両方が楽しめるベースのティーを使用し、「スターバックス ティー ＆ カフェ」ならではの組み合わせの妙が堪能できる3つのティービバレッジ。
「煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り」は、オリジナルの煎茶入りブレンドティーを丁寧に抽出し、抹茶と合わせた煎茶抹茶ベースに小ぶりのわらび餅を加え、上からミルクベースのフローズンと、黒蜜ムース、黒蜜、きなこをトッピングした“和スイーツ”のような一杯となっている。
また、煎茶入りブレンドティーに抹茶を合わせた煎茶抹茶ベースにトニックウォーターを加え、「スターバックス」オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップをプラスした、爽やかでリフレッシュ感のある「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」も展開される。
さらに、ホッと一息したい時にぴったりな「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」が登場。青々しい香り、玉露のうまみ、玄米の香ばしさ、焙煎玉露と焙煎茎茶のコクを感じられるようにブレンドした煎茶をミルクと合わせてクリーミーに仕上げ、抹茶パウダーをトッピングしている。
そして4月8日（水）からは、ミラノ発のイタリアンベーカリー「プリンチ」より、ティーの世界が広がる初夏のデザート「トルタ ペスカ ロッサ」も用意。しっとりと甘く仕上がった赤桃と香ばしい生地が絶妙なバランスを奏でるタルトには、奥深い香りの「ルワンダ ブラック ティー」が合うという。
【写真】見た目も爽やか！ 初夏にぴったりな「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」も
■日本茶を楽しむティービバレッジ
今回発売されるのは、“煎茶ブレンド”と“抹茶”の爽やかさと味わい深さの両方が楽しめるベースのティーを使用し、「スターバックス ティー ＆ カフェ」ならではの組み合わせの妙が堪能できる3つのティービバレッジ。
また、煎茶入りブレンドティーに抹茶を合わせた煎茶抹茶ベースにトニックウォーターを加え、「スターバックス」オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップをプラスした、爽やかでリフレッシュ感のある「煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング」も展開される。
さらに、ホッと一息したい時にぴったりな「煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ」が登場。青々しい香り、玉露のうまみ、玄米の香ばしさ、焙煎玉露と焙煎茎茶のコクを感じられるようにブレンドした煎茶をミルクと合わせてクリーミーに仕上げ、抹茶パウダーをトッピングしている。
そして4月8日（水）からは、ミラノ発のイタリアンベーカリー「プリンチ」より、ティーの世界が広がる初夏のデザート「トルタ ペスカ ロッサ」も用意。しっとりと甘く仕上がった赤桃と香ばしい生地が絶妙なバランスを奏でるタルトには、奥深い香りの「ルワンダ ブラック ティー」が合うという。