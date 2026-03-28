2024年から活動を自粛していた、お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さん（52）が28日、自身のXを更新。相方の井戸田潤さん（53）との2ショット写真を公開しました。

スピードワゴンは27日、東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ『ラ・ママ新人コント大会』に出演。小沢さんはXに、井戸田さんとの2ショットとライブ会場の看板を写した2枚の写真とともに、「ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました。ありがとうございました。今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします」とコメントをアップしました。

井戸田さんも、自身のインスタグラムに小沢さんとの2ショット写真を投稿し、「新人ラママコント大会 ありがとうございました 漫才やっぱりいいね」とコメントを添えています。

小沢さんはお笑いライブの出演に先立って、報道陣の取材に応じていました。記者から“今日から復帰ということで、今のお気持ちをお願いします”と問いかけられると「また漫才からやっていくのでよろしくお願いします」と話していました。