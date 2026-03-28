「アストロズ２−６エンゼルス」（２７日、ヒューストン）

エンゼルスが開幕２連勝を飾った。菊池雄星投手が今季初先発し、五回途中２失点でマウンドを降り勝敗はつかず。それでも打線がトラウトの２試合連続アーチなど一発攻勢でアストロズを押し切った。

１点リードの初回に先頭を安打で出塁させ、２死二塁から暴投とオホッピーの悪送球が絡んで１点を失った菊池。直後にロウが勝ち越し３ランを放って迎えた二回は連打で２死一、三塁のピンチを招いたが、しっかりとアルバレスを打ち取ってスコアボードにゼロを刻んだ。三回も走者を許したが、無失点で切り抜けた。

そして四回は三者凡退に抑えた菊池。直後にトラウトが２試合連発となるソロを左翼席にたたき込んだ。五回にアルバレスにソロを浴び、その後、ピンチを招いたところで降板。勝敗はつかなかったが、しっかりとリードした状態でリリーフへバトンを渡した。

救援陣が無失点でリレーし、九回にはネトが左翼へ弾丸ライナーのダメ押し弾。エンゼルスは同地区の強豪・アストロズに開幕２連勝。絶好のスタートを切った。