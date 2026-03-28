「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は１点を追う三回の第２打席で四球を選んだ。ＡＢＳチャレンジでカウント不利になるも粘って出塁をもぎ取り、ベッツの逆転３ランを呼び込んだ。

０−２の三回１死からフリーランドが右翼へ完璧な一撃を放って反撃ののろしをあげた。スタンドが興奮状態の中で打席に入り、初球はインハイのフォーシームに空振り。２球目は内寄りのフォーシームを冷静に見極めた。３球目の膝元スライダーにはピタリとバットが止まり、カウントを作った。

４球目のアウトローは見極めボール判定だったが、相手バッテリーがＡＢＳチャレンジを敢行しストライクに覆った。一転して追いこまれたが、低めの落ちるボールを懸命にカット。そして６球目の膝元スライダーも見極めフルカウントに。７球目の高め１５５キロはバックネット裏へのファウル。８球目のスライダーを冷静に見送り四球を選んだ。

ここからタッカーの四球、そしてベッツの逆転３ランが飛び出しビッグイニングで試合をひっくり返したドジャース。開幕戦に続き打線が破壊力を見せつけた。

初回先頭の第１打席では低めの変化球にバットが出ず見逃し三振に倒れた大谷。前日の開幕戦では初回に４年連続の開幕戦安打となる右前打を放つなど、３出塁で勝利に貢献していた。