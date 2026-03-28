◆米大リーグ ブルージェイズ３Ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャー１年目の開幕戦となる本拠地・アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発出場。初安打を含むマルチ安打にサヨナラの生還、好守備を見せた上々のデビュー戦となり、チームの劇勝に大きく貢献した。

試合後は「初ヒットの時のチームメートの祝福の仕方というのはこっち（ＭＬＢ）の方がすごいなというか、日本にいる時もテレビで見たり（人から）聞いたりしてたんで、それをいざ自分がしてもらえて改めてすごいなと思いました」と笑顔。「（開幕戦）セレモニーだったり（米国とカナダの）国歌を聞いて、この盛り上がり方だったり、ここでプレーしようとやってきましたし。それが今日がスタートなので頑張りたいなと思います」と気持ちを新たにした。

２回のメジャー初打席では空振り三振に倒れた岡本だが、まずは４回の三塁守備で球場をわかせた。チームが先制ソロを浴びた直後、１死走者なしで訪れた初の守備機会。アスレチックス３番のソダーストロムの打球は三塁線寄りのボテボテのゴロとなった。あらかじめ三遊間に守っていた岡本だが、猛チャージしてランニングスロー。送球はやや右翼方向にそれたものの、一塁のゲレロが懸命に足を伸ばしてキャッチ。ギリギリのタイミングでアウトにした。

５回１死の第２打席では四球を選んで初出塁。１死二、三塁からヒメネスの２点三塁でメジャー初得点を記録すると、７回１死の第３打席では追い込まれてから外角のスライダーに反応し、最後は左手一本で左前打。待望の初安打を記録し、記念球はゲレロによって回収された。

２―２の９回。２死走者なしから岡本が右前打を放つと、最後はヒメネスの右前打でチームはサヨナラ勝ち。岡本のヒットから昨季のア・リーグ王者が白星発進となり、岡本はサヨナラのホームを踏んだ。試合前の開幕戦セレモニーでは名前を呼ばれた際にＷＢＣ侍ジャパンで流行した「お茶たてポーズ」も披露するなど存在感を示した。