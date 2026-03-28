フリーアナ押阪忍さんの妻・栗原アヤ子さん死去　８５歳　長男が発表

民放出身のフリーアナウンサー第１号として知られる押阪忍（おしざか・しのぶ）さん（享年８９）の妻でタレントの栗原アヤ子さんが２１日に亡くなったことが２８日までに分かった。８５歳だった。長男でラジオＤＪのＤＪ ＯＳＳＨＹこと押阪雅彦氏が代表取締役を務める芸能事務所「エス・オー・プロモーション」の公式サイトで発表した。葬儀は故人および遺族の意向で近親者のみで執り行ったという。

栗原さんは１９９３年に難病「肺スエヒロタケ感染症」に罹患（りかん）し、闘病。夫の押阪さんは献身的に看病し、闘病生活をエッセーとして出版していた。

押阪雅彦氏のコメント全文

フリーアナウンサー 押阪忍 の妻であり

タレント 栗原アヤ子（くりはら あやこ）が

令和8年3月21日 永眠いたしました 享年85

ここに生前のご厚誼（こうぎ）に深く感謝申し上げますとともに

謹んでお知らせ申し上げます

なお 葬儀は故人および遺族の意向により

近親者のみで執り行いました

誠に勝手ながら ご香典・ご供花・ご供物の儀は

固くご辞退申し上げます

栗原は 女性アナウンサータレントの先駆けとして

テレビ・ラジオ等で幅広く活動するとともに

押阪忍とともに株式会社エス・オー・プロモーションの創業に携わり

同社取締役副社長として長年にわたりプロダクション運営に尽力し

芸能文化の発展に寄与してまいりました

ここに生前賜りました皆様のご厚情に

心より御礼申し上げます

令和8年3月27日

株式会社エス・オー・プロモーション

代表取締役社長 押阪雅彦（ＤＪ ＯＳＳＨＹ）