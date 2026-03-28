◆卓球 ▽ノジマＴリーグ 女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）

レギュラーシーズン１位の日本生命レッドエルフ（日本生命）と同２位の木下アビエル神奈川（神奈川）の女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が、午後２時に開始予定。両チームの出場選手が発表され、第２試合は日本生命・早田ひな、神奈川・張本美和のエース対決となった。

第１試合のダブルスは、日本生命が上沢杏音、笹尾明日香組、神奈川は長崎美柚、張本組、第３試合のシングルスは、日本生命・赤江夏星、神奈川は前日にＲＳの勝ち点差によるアドバンテージで開示された鄭怡静（チェン・イーチン、台湾）が対戦。第４試合は日本勢名が１８歳の面手凛（めんで・りん）、神奈川は主将の平野美宇となった。

今季ＲＳでの対戦成績は神奈川の４勝１敗。昨季プレーオフ女王の神奈川は、チームとして初の２連覇に挑む。対する日本生命は、早田が主将に就任した今季、２季ぶり６度目の優勝を目指す。

◆大会方式 ＲＳで５回戦総当たりの２５試合を実施し、成績上位の３チームがＰＯに進出。２位と３位が２１日に準決勝を戦い、勝者が１位と決勝を戦う。シングルス３試合、ダブルス１試合の団体戦で、第１試合にダブルス、第２〜４試合にシングルスを実施。２―２の最終ゲームは６―６から。また、２勝２敗で並んだ場合は、第５試合で１ゲーム先取の延長戦（ビクトリーマッチ）を行う。