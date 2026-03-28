NMB48メンバー、ミニ丈から美脚際立つ「天使降臨」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/28】NMB48の新澤菜央が3月26日、自身のInstagramを更新。ミニボトムの私服姿を公開した。
【写真】27歳NMB「スタイル抜群」ミニ丈から美脚披露
新澤は「捕まえててね」というコメントと「＃彼女の私服が可愛い」「＃冬コーデ」などのハッシュタグを添え、私服ショットを複数枚投稿。ツインテールにピンクのイヤーマフをつけてグレーのパーカーとミニボトムのセットアップを着用した姿で、ムートンブーツを履いたスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「天使降臨」「可愛すぎて悶絶」「彼女感すごい」「スタイル抜群」「脚長くて綺麗」「ラブリーなコーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳NMB「スタイル抜群」ミニ丈から美脚披露
◆新澤菜央、ミニボトム私服から美脚スラリ
新澤は「捕まえててね」というコメントと「＃彼女の私服が可愛い」「＃冬コーデ」などのハッシュタグを添え、私服ショットを複数枚投稿。ツインテールにピンクのイヤーマフをつけてグレーのパーカーとミニボトムのセットアップを着用した姿で、ムートンブーツを履いたスラリとした美しい脚を見せている。
◆新澤菜央の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「天使降臨」「可愛すぎて悶絶」「彼女感すごい」「スタイル抜群」「脚長くて綺麗」「ラブリーなコーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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