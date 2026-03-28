乃木坂46筒井あやめ、猫耳×膝上ニットミニワンピ姿にファン絶賛「脚綺麗」「憧れのスタイル」
【モデルプレス＝2026/03/28】乃木坂46の筒井あやめが3月27日、自身のInstagramを更新。「B.L.T.」5月号（東京ニュース通信社）の表紙撮影時のオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】乃木坂人気メン「憧れのスタイル」猫耳×膝上ニットミニワンピ姿
筒井は「B.L.T. 5月号の表紙を飾らせていただきました」とつづり、撮影時のオフショットや動画を多数投稿。猫耳のついたニット帽を被り、スラリと伸びた脚が際立つニットのミニワンピース姿でジャンプしている写真や、ピンクのドレス姿で座る写真、グレーのオフショルダートップス姿で窓の外を見つめる写真などを披露している。また「写真と動画からも分かる通り、楽しかった！」というコメントの通り、楽しそうに苺をかじる動画や、ジャンプに挑戦する動画も見ることができる。
この投稿に、ファンからは「躍動感が素晴らしい」「ジャンプ可愛い」「猫耳似合ってる」「脚綺麗」「憧れのスタイル」「楽しそうな表情が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂人気メン「憧れのスタイル」猫耳×膝上ニットミニワンピ姿
◆筒井あやめ、ミニスカワンピからスラリ美脚
筒井は「B.L.T. 5月号の表紙を飾らせていただきました」とつづり、撮影時のオフショットや動画を多数投稿。猫耳のついたニット帽を被り、スラリと伸びた脚が際立つニットのミニワンピース姿でジャンプしている写真や、ピンクのドレス姿で座る写真、グレーのオフショルダートップス姿で窓の外を見つめる写真などを披露している。また「写真と動画からも分かる通り、楽しかった！」というコメントの通り、楽しそうに苺をかじる動画や、ジャンプに挑戦する動画も見ることができる。
◆筒井あやめの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「躍動感が素晴らしい」「ジャンプ可愛い」「猫耳似合ってる」「脚綺麗」「憧れのスタイル」「楽しそうな表情が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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