＝LOVE大谷映美里、久しぶりの「ダイリリ衣装」姿に絶賛の声「スタイルも可愛さも変わってない」「脚長すぎ」
【モデルプレス＝2026/03/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が3月26日、自身のInstagramを更新。久しぶりに着用した思い入れのあるミニスカート衣装ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女「脚長すぎ」久々エモ衣装から圧巻美脚
大谷は「ダイリリ衣装」とつづり、イエローを基調としたチェック柄の衣装姿を投稿。美しい脚が際立つミニ丈のワンピースで、胸元には水色のリボンがあしらわれている。「大好きだから久しぶりに着られて嬉しい…」と喜びをつづっている。
さらに「『探せ ダイヤモンドリリー』リリースしたの2019年だって〜〜」と、＝LOVEの5枚目のシングル曲のリリースから時間が経ったことに驚きをにじませ、同じ衣装を着用した当時の懐かしい写真も複数枚投稿している。
この投稿は「脚長すぎ」「スタイルも可愛さも変わってない」「久々に見れて嬉しい」「この衣装似合いすぎ」「ダイリリ衣装ほんと好き」「当時の写真も尊い」「エモすぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース28歳美女「脚長すぎ」久々エモ衣装から圧巻美脚
◆大谷映美里、久しぶりに着た「ダイリリ衣装」披露
大谷は「ダイリリ衣装」とつづり、イエローを基調としたチェック柄の衣装姿を投稿。美しい脚が際立つミニ丈のワンピースで、胸元には水色のリボンがあしらわれている。「大好きだから久しぶりに着られて嬉しい…」と喜びをつづっている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿は「脚長すぎ」「スタイルも可愛さも変わってない」「久々に見れて嬉しい」「この衣装似合いすぎ」「ダイリリ衣装ほんと好き」「当時の写真も尊い」「エモすぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】