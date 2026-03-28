LE SSERAFIMチェウォン、美脚際立つカジュアルスタイルの愛犬散歩ショット公開「すれ違ったら思わず振り返る」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が3月26日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのカジュアルウェア姿での愛犬の散歩ショットを公開した。
【写真】25歳K-POP美女「スタイル良すぎ」美脚コーデで愛犬散歩
チェウォンは、愛犬を抱っこしたり一緒に走ったりしている散歩中の写真を複数枚投稿。ネイビーのオーバーサイズのブルゾンをフードをかぶって着用して裾からミニボトムをチラリとのぞかせ、スニーカーを履いたカジュアルスタイルで、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「自然体な感じが素敵」「無邪気で可愛すぎる」「ラフなプラべ感嬉しい」「スタイル良すぎ」「すれ違ったら思わず振り返る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「スタイル良すぎ」美脚コーデで愛犬散歩
◆チェウォン、ミニボトム姿で愛犬散歩
チェウォンは、愛犬を抱っこしたり一緒に走ったりしている散歩中の写真を複数枚投稿。ネイビーのオーバーサイズのブルゾンをフードをかぶって着用して裾からミニボトムをチラリとのぞかせ、スニーカーを履いたカジュアルスタイルで、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「自然体な感じが素敵」「無邪気で可愛すぎる」「ラフなプラべ感嬉しい」「スタイル良すぎ」「すれ違ったら思わず振り返る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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