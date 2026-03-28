なにわ男子の長尾謙杜（23）が28日、第1期リニューアルオープンした京都・太秦映画村のオープニングセレモニーに登場した。

約1200人のファンが待ち構える中、和装で現れた長尾は、新しくなった“江戸の町”を闊歩（かっぽ）。黄色い声援に恥ずかしそうに手を振りながら練り歩いた。

ステージイベントでは「太秦サポーター」の就任式も行われ、映画らしくカチンコ型の任命書を手ににっこり。「すごいうれしい気持ちと恐れ多い気持ちでいっぱい。最初、このお話を頂いた時は俳優さん、監督さんやスタッフの方が大切に築き上げてきた長い歴史の中で“ボクでいいのかな？”という気持ちがあったんですが、今は“頑張るぞ”という気持ちであふれています」と力を込め「この魅力を世界に広げていきたい」と誓った。

長尾は若侍を熱演した映画「木挽町のあだ討ち」や「室町無頼」の撮影も同所で行っているが、勝手が違った練り歩きには「すごく緊張しました。こんなにも緊張しながら映画村を歩いたのは初めてです。（ファンに見守られ）今日は凄い華々しいお散歩でした」などと振り返った。

すべてが新しくなった映画村を前に「新しくキレイになったので、シンプルにロケもやってみたいですしボク、忍者に憧れがあって、いつか忍者の役もできたらいいな」と笑顔。「ここにずっと通えるような俳優になれたらいいな、と思います」と夢を語った。