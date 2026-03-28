広く晴れてお出かけ日和、お花見日和となるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、北部を中心に雨や雪が降ったり止んだりとなる見込みです。その他の地域は概ね晴れますが、昼すぎ以降は東北や関東から西の山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。

最高気温はきのうと同じか高い所が多いでしょう。東海から西では20℃超えの所がほとんどで、今年一番の暖かさとなる所もありそうです。名古屋や大阪は最高気温22℃の予想で、4月下旬並みの暖かさとなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：6℃

青森 ：12℃ 盛岡：16℃

仙台 ：14℃ 新潟：17℃

長野 ：20℃ 金沢：22℃

名古屋：22℃ 東京：19℃

大阪 ：22℃ 岡山：23℃

広島 ：21℃ 松江：22℃

高知 ：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：24℃ 那覇：25℃

あすも高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。名古屋は最高気温23℃の予想で、5月上旬並みの暖かさとなりそうです。

来週月曜日以降は曇りや雨の日が多くスッキリしない天気が続きますので、お花見はきょう・あすがおすすめです。日中は暖かくても朝晩はヒンヤリとしますので、服装選びや体調管理にお気をつけください。