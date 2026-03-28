今回は、不倫相手を強引に呼び出した結果についてのエピソードを紹介します。

「電話はかけないで」と不倫相手に言われていたけど…

「既婚者の彼氏と不倫中ですが、彼氏には私から電話しないようにしていました。というのも、彼氏に以前『妻に不倫がバレたくないから、電話はかけないで』と言われていたからです。

そんなある日のこと、会社で嫌なことがあり、彼氏に会って愚痴りたくて、つい電話してしまったんです。はじめは彼氏は『会えない。無理だ』と言ってきましたが、私が『来てくれないなら奥さんに不倫をバラすよ？』と伝えると、しぶしぶ来てくれました。

しかしそこで、彼氏から『俺と別れてほしい。妻に2人目ができたから』と言われ、頭が真っ白になりました。奥さんとはもうすぐ離婚するって言っていたのに、裏切られた気持ちです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ この女性の不倫相手は、『妻とは仲が悪い』と口癖のように言っていたそうですが、実際はそう仲が悪くなかったのかもしれませんね。まぁ不倫相手もこの女性も、どっちもどっちという感じですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。