群馬vs栃木SC スタメン発表
[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](正田スタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
FW 38 小西宏登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 22 貫真郷
DF 30 小柳達司
MF 36 安達秀都
FW 17 百田真登
FW 20 下川太陽
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 5 柳育崇
DF 6 阿部海斗
DF 24 田端琉聖
DF 26 田畑知起
MF 13 大曽根広汰
MF 27 永井大士
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 77 西野太陽
控え
GK 71 猪越優惟
DF 37 木邨優人
MF 11 青島太一
MF 15 堤陽輝
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
※14:00開始
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
FW 38 小西宏登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 22 貫真郷
DF 30 小柳達司
FW 17 百田真登
FW 20 下川太陽
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 5 柳育崇
DF 6 阿部海斗
DF 24 田端琉聖
DF 26 田畑知起
MF 13 大曽根広汰
MF 27 永井大士
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 77 西野太陽
控え
GK 71 猪越優惟
DF 37 木邨優人
MF 11 青島太一
MF 15 堤陽輝
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志